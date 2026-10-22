Україну може накрити друга хвиля міграції після війни: демографиня пояснила, хто виїжджатиме та чому

Після завершення війни та скасування воєнного стану Україна може зіткнутися з новою хвилею міграції, цього разу чоловічою. Про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова під час 10-го Українського жіночого конгресу 22 жовтня, передає УНН.

Причиною може стати відсутність достатньої кількості робочих місць із гідною оплатою праці, а також бажання українців возз'єднатися зі своїми родинами за кордоном.

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За словами демографині, найбільше занепокоєння наразі викликають можливі наслідки завершення війни та скасування обмежень на виїзд чоловіків за кордон. Лібанова пояснила, що після повернення військовослужбовців до цивільного життя Україна може виявитися неспроможною забезпечити їх роботою та рівнем заробітної плати, які відповідатимуть їхнім очікуванням.

Коли чоловіки отримають можливість виїхати, коли повернуться з фронту, ми не зможемо запропонувати їм роботу, яку вони вважатимуть гідною, та зарплату, яку вони вважатимуть прийнятною. І тоді виникає питання: а де возз'єднаються українські сім'ї – в Україні чи за її межами? Я дуже боюся, що з'явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля – заявила вона.

На думку науковиці, такий розвиток подій цілком імовірний. Водночас він значною мірою залежатиме від рішень самих військовослужбовців, які повернуться з фронту, а також від можливостей, які Україна зможе їм запропонувати.

Україна може втратити ще до 600 тисяч чоловіків

Раніше Лібанова вже попереджала про ризики додаткової міграції після завершення війни. Зокрема, у серпні 2026 року вона припускала, що після скасування воєнного стану до своїх родин за кордон можуть виїхати ще від 500 до 600 тисяч українських чоловіків. За її оцінкою, одним із визначальних чинників стане економічна ситуація в Україні, насамперед можливість знайти стабільну роботу, забезпечити родину житлом та отримувати конкурентну заробітну плату.

Але при цьому демографиня не очікує масового повернення українських біженців одразу після завершення війни. Вона наголошувала, що рішення про повернення залежатиме від безпекової ситуації, житлових умов та перспектив працевлаштування.

Населення України скоротилося до 28,5 мільйона

Під час Українського жіночого конгресу Лібанова також повідомила, що, за останньою оцінкою Інституту демографії, чисельність населення на підконтрольній Україні території станом на середину 2026 року становила приблизно 28,5 млн осіб. Це на 500 тисяч менше за попередню оцінку в 29 млн осіб. За словами науковиці, основною причиною такого скорочення стала міграція населення, а не лише втрати внаслідок бойових дій.

Контекст

За останніми даними Євростату, станом на 31 серпня 2026 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4,43 млн людей, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення росії. Найбільше українців, які отримали такий захист, перебували у Німеччині – майже 1,3 млн, Польщі – понад 939 тисяч та Чехії – понад 398 тисяч.

Дорослі жінки становили 43,6% усіх отримувачів тимчасового захисту, чоловіки – 27,3%, а неповнолітні – 29,1%.

Нагадаємо

Раніше Лібанова говорила про те, що на підконтрольній території України проживає близько 31,5 млн осіб. Демографічні втрати через війну становлять 10 млн, з яких 4,5 млн виїхали за кордон, третина з них - підлітки до 18 років.