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В Киеве продолжается очистка озера Кирилловское после атак рф - загрязнение уменьшили в десятки раз

Киев • УНН

 • 360 просмотра

В озере Кирилловское и Сырецком ручье объем нефтепродуктов уменьшили с 350 до 10,5 куб. м. Работы и мониторинг продолжаются.

В Киеве продолжается очистка озера Кирилловское после атак рф - загрязнение уменьшили в десятки раз

В Киеве на Кирилловском озере и Сырецком ручье продолжается ликвидация последствий загрязнения в результате атак рф, объем нефтепродуктов на поверхности воды уменьшился в 33 раза, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Продолжается ликвидация последствий загрязнения, вызванного вражескими обстрелами. Благодаря проведенным работам объем нефтепродуктов на поверхности водоемов уменьшился с 350 куб. м до 10,5 куб. м

- сообщили в КГГА.

В КГГА перечислили, что уже сделали специалисты КП "Плесо":

  • вывезли на утилизацию более 10 т загрязненных нефтепродуктами отходов;
    • откачали загрязненную эмульсию из двух локализованных очагов;
      • обработали участки сорбентом "Эколан-М";
        • заменили сорбирующий бон на Сырецком ручье;
          • скосили около 1 950 м загрязненного камыша.

            Специалисты, как сообщается, продолжают постоянный мониторинг воды и акватории. Параллельно по рекомендациям Института гидробиологии НАН Украины разрабатывают дальнейшие меры для устранения загрязнения и восстановления экосистемы.

            "До завершения всех работ и получения результатов лабораторных исследований просим жителей не контактировать с водой, не рыбачить и не находиться вблизи загрязненных участков", - говорится в сообщении.

            В Киеве после атаки рф начали биологическую очистку на озере Кирилловское21.08.26, 16:10 • 3923 просмотра

            Юлия Шрамко

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