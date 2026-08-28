В Киеве продолжается очистка озера Кирилловское после атак рф - загрязнение уменьшили в десятки раз
Киев • УНН
В озере Кирилловское и Сырецком ручье объем нефтепродуктов уменьшили с 350 до 10,5 куб. м. Работы и мониторинг продолжаются.
В Киеве на Кирилловском озере и Сырецком ручье продолжается ликвидация последствий загрязнения в результате атак рф, объем нефтепродуктов на поверхности воды уменьшился в 33 раза, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Продолжается ликвидация последствий загрязнения, вызванного вражескими обстрелами. Благодаря проведенным работам объем нефтепродуктов на поверхности водоемов уменьшился с 350 куб. м до 10,5 куб. м
В КГГА перечислили, что уже сделали специалисты КП "Плесо":
- вывезли на утилизацию более 10 т загрязненных нефтепродуктами отходов;
- откачали загрязненную эмульсию из двух локализованных очагов;
- обработали участки сорбентом "Эколан-М";
- заменили сорбирующий бон на Сырецком ручье;
- скосили около 1 950 м загрязненного камыша.
Специалисты, как сообщается, продолжают постоянный мониторинг воды и акватории. Параллельно по рекомендациям Института гидробиологии НАН Украины разрабатывают дальнейшие меры для устранения загрязнения и восстановления экосистемы.
"До завершения всех работ и получения результатов лабораторных исследований просим жителей не контактировать с водой, не рыбачить и не находиться вблизи загрязненных участков", - говорится в сообщении.
В Киеве после атаки рф начали биологическую очистку на озере Кирилловское21.08.26, 16:10 • 3923 просмотра