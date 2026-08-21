В Киеве после атаки рф начали биологическую очистку на озере Кирилловское

На озере Кирилловское и Сырецком ручье в Киеве начали биологическую очистку после атаки рф, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

На озере Кирилловское и Сырецком ручье в Киеве начали биологическую очистку загрязнённых участков. Работы являются частью планомерных мероприятий по ликвидации последствий российской атаки, которая привела к попаданию нефтепродуктов в водный объект - сообщили в министерстве.

Специалисты столичного КП «Плесо», как сообщается, начали новый этап работ — применение специализированного биоремедиатора «TREVITAN». Он способствует связыванию загрязнителей и естественному расщеплению органических и химических соединений и безопасен для флоры и фауны.

«Параллельно на озере продолжаются покос и удаление растительности, которая накопила на себе частицы нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Дополнение

Загрязнение озера Кирилловское, как отмечается, произошло вследствие атаки на Оболонский район Киева в ночь на 2 июля.

ГСЧС завершила очистку озера Кирилловского после российского удара по Киеву