ГСЧС завершила очистку озера Кирилловского после российского удара по Киеву
Киев • УНН
Спасатели собрали 317 кубометров нефтепродуктов с озера Кирилловского после российского обстрела 2 июля. Загрязнение охватило 20 600 кв. м водной поверхности.
Спасатели завершили работы по сбору нефтепродуктов с поверхности озера Кирилловского в Оболонском районе Киева, которое подверглось загрязнению после российского обстрела столицы в ночь на 2 июля. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
По информации ГСЧС, загрязнение водоема произошло в результате попаданий во время российской атаки, из-за которых горюче-смазочные материалы попали в акваторию озера. В результате было загрязнено около 20 600 кв. м водной поверхности.
В течение 16 дней спасатели из разных регионов Украины проводили непрерывные работы, чтобы не допустить распространения загрязнения. Для ликвидации последствий они использовали скиммерные системы, боновые заграждения постоянной плавучести и сорбционные боновые заграждения.
Собрали более 300 кубометров загрязняющих веществ
В ГСЧС сообщили, что с поверхности озера удалось собрать и извлечь 317 куб. м загрязняющего вещества.
После завершения основных работ на водоеме оставили 230 м сорбционных боновых заграждений и 550 м боновых заграждений постоянной плавучести для дальнейшего сдерживания возможных остатков загрязнения.
К ликвидации последствий привлекли около 60 спасателей и 20 единиц специальной техники.
В Киеве расчищают Кирилловское озеро после атаки рф 2 июля16.07.26, 16:58 • 7854 просмотра