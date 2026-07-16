В Киеве расчищают Кирилловское озеро после атаки рф 2 июля
Киев • УНН
Городские службы ликвидируют последствия загрязнения озера после российской атаки 2 июля. Работы переходят от аварийного реагирования к системному восстановлению водоема.
Городские службы продолжают ликвидировать последствия загрязнения озера Кирилловского, которое произошло после российской атаки 2 июля. Сейчас работы переходят от аварийного реагирования к этапу системного восстановления водоема. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
Городские службы не прекращают ликвидацию последствий загрязнения озера Кирилловского, которое произошло после российской атаки 2 июля
В частности, по имеющимся данным, сейчас выполняются следующие работы:
- использовано более 500 кг сорбента для сбора
нефтепродуктов с поверхности воды;
- специализированная машина-амфибия Mobitrac начала
удаление загрязненного тростника, который впитал нефтесодержащую эмульсию;
- спасатели ГСЧС непрерывно работают тремя
скиммерами, откачивая нефтеводяную эмульсию;
- КП "Плесо" еженедельно отбирает пробы воды и
контролирует состояние озер Кирилловского и Иорданского.
К работе подключились ученые Института гидробиологии НАН Украины, которые исследуют воду, донные отложения, растительность и фауну, чтобы определить дальнейшие шаги для восстановления экосистемы.
Сейчас работы уже переходят от аварийного реагирования к системному восстановлению водоема. Цель - не только убрать последствия загрязнения, но и вернуть озеру здоровую экосистему
До завершения всех работ и получения результатов лабораторных исследований, местных жителей просят не контактировать с водой, не рыбачить и не находиться вблизи загрязненных участков озера.
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