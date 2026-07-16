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Техника

В Киеве расчищают Кирилловское озеро после атаки рф 2 июля

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Городские службы ликвидируют последствия загрязнения озера после российской атаки 2 июля. Работы переходят от аварийного реагирования к системному восстановлению водоема.

В Киеве расчищают Кирилловское озеро после атаки рф 2 июля
Фото: Киевская городская военная администрация

Городские службы продолжают ликвидировать последствия загрязнения озера Кирилловского, которое произошло после российской атаки 2 июля. Сейчас работы переходят от аварийного реагирования к этапу системного восстановления водоема. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

Городские службы не прекращают ликвидацию последствий загрязнения озера Кирилловского, которое произошло после российской атаки 2 июля

- говорится в сообщении.

В частности, по имеющимся данным, сейчас выполняются следующие работы:

  • использовано более 500 кг сорбента для сбора нефтепродуктов с поверхности воды;
    • специализированная машина-амфибия Mobitrac начала удаление загрязненного тростника, который впитал нефтесодержащую эмульсию;
      • спасатели ГСЧС непрерывно работают тремя скиммерами, откачивая нефтеводяную эмульсию;
        • КП "Плесо" еженедельно отбирает пробы воды и контролирует состояние озер Кирилловского и Иорданского.

          К работе подключились ученые Института гидробиологии НАН Украины, которые исследуют воду, донные отложения, растительность и фауну, чтобы определить дальнейшие шаги для восстановления экосистемы.

          Сейчас работы уже переходят от аварийного реагирования к системному восстановлению водоема. Цель - не только убрать последствия загрязнения, но и вернуть озеру здоровую экосистему

          - говорится в сообщении.

          До завершения всех работ и получения результатов лабораторных исследований, местных жителей просят не контактировать с водой, не рыбачить и не находиться вблизи загрязненных участков озера.

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          Алла Киосак

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