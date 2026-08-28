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У Києві триває очищення на озері Кирилівське після атак рф - забруднення зменшили у десятки разів

Київ • УНН

 • 886 перегляди

На озері Кирилівському та Сирецькому струмку обсяг нафтопродуктів зменшили з 350 до 10,5 куб. м. Роботи й моніторинг тривають.

У Києві триває очищення на озері Кирилівське після атак рф - забруднення зменшили у десятки разів

У Києві на озері Кирилівському та Сирецькому струмку триває ліквідація наслідків забруднення внаслідок атак рф, обсяг нафтопродуктів на поверхні води зменшився у 33 рази, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

Триває ліквідація наслідків забруднення, спричиненого ворожими обстрілами. Завдяки проведеним роботам обсяг нафтопродуктів на поверхні водойм зменшився з 350 куб. м до 10,5 куб. м

- повідомили у КМДА.

У КМДА перелічили, що вже зробили фахівці КП "Плесо":

  • вивезли на утилізацію понад 10 т забруднених нафтопродуктами відходів;
    • відкачали забруднену емульсію з двох локалізованих осередків;
      • обробили ділянки сорбентом "Еколан-М";
        • замінили сорбуючий бон на Сирецькому струмку;
          • скосили близько 1 950 м забрудненого очерету.

            Фахівці, як повідомляється, продовжують постійний моніторинг води й акваторії. Паралельно за рекомендаціями Інституту гідробіології НАН України розробляють подальші заходи для усунення забруднення та відновлення екосистеми.

            "До завершення всіх робіт і отримання результатів лабораторних досліджень просимо мешканців не контактувати з водою, не рибалити та не перебувати поблизу забруднених ділянок", - ідеться у повідомленні.

            У Києві після атаки рф розпочали біологічне очищення на озері Кирилівське21.08.26, 16:10 • 3923 перегляди

            Юлія Шрамко

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