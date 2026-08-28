У Києві триває очищення на озері Кирилівське після атак рф - забруднення зменшили у десятки разів
Київ • УНН
На озері Кирилівському та Сирецькому струмку обсяг нафтопродуктів зменшили з 350 до 10,5 куб. м. Роботи й моніторинг тривають.
У Києві на озері Кирилівському та Сирецькому струмку триває ліквідація наслідків забруднення внаслідок атак рф, обсяг нафтопродуктів на поверхні води зменшився у 33 рази, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
Триває ліквідація наслідків забруднення, спричиненого ворожими обстрілами. Завдяки проведеним роботам обсяг нафтопродуктів на поверхні водойм зменшився з 350 куб. м до 10,5 куб. м
У КМДА перелічили, що вже зробили фахівці КП "Плесо":
- вивезли на утилізацію понад 10 т забруднених нафтопродуктами відходів;
- відкачали забруднену емульсію з двох локалізованих осередків;
- обробили ділянки сорбентом "Еколан-М";
- замінили сорбуючий бон на Сирецькому струмку;
- скосили близько 1 950 м забрудненого очерету.
Фахівці, як повідомляється, продовжують постійний моніторинг води й акваторії. Паралельно за рекомендаціями Інституту гідробіології НАН України розробляють подальші заходи для усунення забруднення та відновлення екосистеми.
"До завершення всіх робіт і отримання результатів лабораторних досліджень просимо мешканців не контактувати з водою, не рибалити та не перебувати поблизу забруднених ділянок", - ідеться у повідомленні.
У Києві після атаки рф розпочали біологічне очищення на озері Кирилівське21.08.26, 16:10 • 3923 перегляди