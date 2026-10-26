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Правительство вновь объявляет конкурс на должность главы АРМА

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Документы для участия в новом конкурсе будут принимать с 26 октября по 26 ноября 2026 года. Предыдущий отбор завершился без победителя.

Правительство вновь объявляет конкурс на должность главы АРМА

Кабинет министров объявил о проведении конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН. 

Детали

"Объявляем открытый и прозрачный конкурс на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Агентству нужен руководитель, которому доверяют и общество, и партнеры. Приглашаю к участию всех, кто имеет управленческий опыт, безупречную репутацию и желание быть полезным своей стране", - написал Корецкий. 

Дополнение

В июне 2025 года Верховная Рада Украины в среду, 18 июня, проголосовала в целом за законопроект №12374-д, предусматривающий реформу Агентства по розыску и менеджменту активов. 

Согласно принятому закону, главой АРМА может быть:

  • гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра);
    • стаж профессиональной деятельности по специальности не менее пяти лет;
      • опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее трех лет;
        • свободно владеет государственным языком и владеет иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы;
          • является добропорядочным и компетентным;
            • способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие служебные обязанности.

              Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении18.06.25, 12:07 • 92954 просмотра

              25 сентября прошлого года Кабинет министров сформировал Конкурсную комиссию, которая будет выбирать нового руководителя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

              В состав комиссии вошли украинские и международные эксперты. Среди них:

              • Вольф-Тильман Баумерт - немецкий прокурор и специалист по расследованию экономических преступлений;
                • Сергей Бут - председатель правления АО "Прозорро.Продажи";
                  • Анжелика Крусян - ученый секретарь Института государства и права НАН Украины;
                    • Валентина Лукьянец-Шахова - научная сотрудница Национальной академии внутренних дел;
                      • Екатерина Рыженко - представительница Transparency International Ukraine, которая много лет следит за деятельностью АРМА и продвигает законодательные изменения;
                        • Рита Симоэш - португальская прокурорша и экспертка Базельского института управления в сфере финансовых преступлений и возврата активов.

                          9 декабря 2025 года было объявлено о подаче документов на должность главы АРМА, которые необходимо было подать до 19 января. Тогда заявки на должность главы АРМА подали 20 кандидатов.

                          Однако уже 19 января этого года комиссия по отбору главы АРМА приняла решение продлить на три недели срок подачи документов для всех желающих принять участие в конкурсе. Причина - малое количество кандидатов. 

                          Мы уже получили ряд пакетов документов от кандидатов и хотели бы обсудить следующие шаги. У нас подали заявки как минимум 13 кандидатов. К сожалению, это не то количество, которое, как комиссия, мы хотели бы видеть для того, чтобы обеспечить, по нашему мнению, максимально конкурентный, профессиональный отбор. Поэтому на этом заседании я бы предложила обсудить, готовы ли мы как комиссия продлить срок подачи документов, чтобы обеспечить больше возможностей для всех желающих

                          - отмечала глава конкурсной комиссии Екатерина Рыженко.

                          Первый этап конкурса – тестирование на знание законодательства – состоялся 11 марта. Его прошли 14 из 15 претендентов. Второй этап конкурса - тестирование общих способностей - состоялся 24 марта. Его прошел только один кандидат - Виктор Дубовик.

                          16 апреля конкурсная комиссия на официальном заседании провела собеседование с Дубовиком.

                          По его результатам Дубовик получил 4 голоса членов конкурсной комиссии, однако, как заявили в комиссии, "кандидат не может быть включен конкурсной комиссией в предложение Кабинету министров о назначении на должность Главы Национального агентства".

                          Комиссия сослалась на закон, согласно которому решение считается принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов конкурсной комиссии, определенных Кабмином на основании предложений партнеров по развитию.

                          Дубовик получил лишь один голос от международного члена. Отметим, что против его кандидатуры выступили Екатерина Рыженко и Рита Симоэс.

                          Они объяснили свою позицию сомнениями относительно происхождения отдельных активов Дубовика, а также «поверхностными ответами» кандидата.

                          10 июня конкурсная комиссия решила провести повторный отбор после того, как в ходе предыдущего были отсеяны все кандидаты. 

                          Предлагаю вынести на голосование следующее предложение: провести повторный конкурсный отбор на должность главы АРМА

                          — сказала тогда Рыженко.

                          Соответствующее решение поддержали все члены конкурсной комиссии.

                          Комиссия осознает, что мы должны приложить все усилия, чтобы следующий, повторный конкурс у нас прошел с возможностью иметь кандидатов, из которых мы предложим одну или несколько кандидатур для назначения

                          — добавила Рыженко.

                          19 октября конкурсная комиссия по отбору главы АРМА провела заседание, на котором утвердила обновленные процедурные документы и официально объявила о начале нового конкурса по отбору главы Агентства по розыску и менеджменту активов.

                          Документы можно подать с 26 октября по 26 ноября 2026 года (включительно). 

                          Конкурсная комиссия также разрешила подавать сертификат о владении государственным языком в течение всего отбора, но не позднее чем за 3 дня до собеседования.

                          Напомним

                          Ярославу Максименко назначено временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов. 

                          Павел Башинский

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