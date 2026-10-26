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Уряд знову запускає конкурс на посаду голови АРМА

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Документи на участь у новому конкурсі прийматимуть 26 жовтня — 26 листопада 2026 року. Попередній відбір завершився без переможця.

Уряд знову запускає конкурс на посаду голови АРМА

Кабінет міністрів оголосив про проведення конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН. 

Деталі

"Оголошуємо відкритий і прозорий конкурс на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери. Запрошую до участі всіх, хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні", - написав Корецький. 

Доповнення

У червні 2025 року Верховна Рада України у середу, 18 червня, проголосувала в цілому за законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів. 

Відповідно до ухваленого закону, головою АРМА може бути:

  • громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра);
    • стаж професійної діяльності за спеціальністю не менше п’яти років;
      • досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше трьох років;
        • вільно володіє державною мовою та володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
          • є доброчесним і компетентним;
            • здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні службові обов’язки.

              Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні18.06.25, 12:07 • 92954 перегляди

              25 вересня минулого року Кабінет міністрів сформував Конкурсну комісію, яка обиратиме нового керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

              До складу комісії увійшли українські та міжнародні експерти. Серед них:

              • Вольф-Тільман Баумерт - німецький прокурор і фахівець із розслідування економічних злочинів;
                • Сергій Бут - голова правління АТ "Прозорро.Продажі";
                  • Анжеліка Крусян - учений секретар Інституту держави та права НАН України;
                    • Валентина Лук’янець-Шахова - наукова співробітниця Національної академії внутрішніх справ;
                      • Катерина Риженко - представниця Transparency International Ukraine, яка багато років стежить за діяльністю АРМА та просуває законодавчі зміни;
                        • Ріта Сімоеш - португальська прокурорка та експертка Базельського інституту врядування у сфері фінансових злочинів та повернення активів.

                          9 грудня 2025 року було оголошено про подачу документів на посаду голови АРМА, які необхідно було подати до 19 січня. Тоді заявки на посаду голови АРМА подали 20 кандидатів.

                          Проте вже 19 січня цього року комісія з відбору голови АРМА ухвалила рішення про продовження на три тижні терміну подачі документів від усіх охочих взяти участь у конкурсі. Причина - мала кількість кандидатів. 

                          Ми вже отримали ряд пакетів документів від кандидатів, і хотіли б обговорити наступні кроки. Нам подалося як мінімум 13 кандидатів. На жаль, це не та кількість, яку, як комісія, ми б хотіли би бачити для того, щоб забезпечити, на нашу думку, максимально конкурентний, професійний відбір. Тому на цьому засіданні я б пропонувала говорити, чи ми як комісія готові продовжити термін подачі документів, щоб забезпечити більше можливостей для всіх охочих

                          - зазначала голова конкурсної комісії Катерина Риженко.

                          Перший етап конкурсу – тестування на знання законодавства – відбувся 11 березня. Його пройшли 14 із 15 претендентів. Другий етап конкурсу - тестування загальних здібностей - відбувся 24 березня. Його пройшов лише один кандидат - Віктор Дубовик.

                          16 квітня конкурсна комісія на офіційному засіданні провела співбесіду з Дубовиком.

                          За її результатами, Дубовик отримав 4 голоси від членів конкурсної комісії, проте, як заявили у комісії, "кандидат не може бути включений конкурсною комісією до пропозиції Кабінету міністрів для призначення на посаду Голови Національного агентства".

                          Комісія зіслалася на закон, за яким рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії, визначених Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку.

                          Дубовик отримав лише один голос від міжнародного члена. Зазначимо, що проти його кандидатури виступили Катерина Риженко та Ріта Сімоес.

                          Вони пояснили свою позицію сумнівами про походження окремих активів Дубовика, та "поверхневими відповідями" кандидата.

                          10 червня конкурсна комісія вирішила провести повторний відбір після того, як на попередньому відсіяли всіх кандидатів. 

                          Пропоную винести на голосування наступну пропозицію: провести повторний конкурсний відбір на посаду голови АРМА

                          - сказала тоді Риженко.

                          Відповідне рішення підтримали всі члени конкурсної комісії.

                          Комісія усвідомлює, що ми маємо докласти всіх зусиль, щоб наступний, повторний конкурс в нас пройшов з можливістю мати кандидатів, з яких ми запропонуємо одну чи декілька кандидатур на призначення

                          - додала Риженко.

                          19 жовтня конкурсна комісія з відбору голови АРМА провела засідання, на якому ухвалила оновлені процедурні документи та офіційно оголосила про початок нового конкурсу з відбору голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.

                          Документи можна подати з 26 жовтня по 26 листопада 2026 року (включно). 

                          Конкурсна комісія також дозволила подавати сертифікат про володіння державною мовою протягом усього відбору, але не пізніше ніж за 3 дні до співбесіди.

                          Нагадаємо

                          Ярославу Максименко призначено тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. 

                          Павло Башинський

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