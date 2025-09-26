Кабмін затвердив склад комісії з відбору голови АРМА: хто обиратиме нового керівника
Київ • УНН
Кабінет Міністрів сформував Конкурсну комісію для обрання нового керівника АРМА, до складу якої увійшли українські та міжнародні експерти. Комісія затвердить регламент, методику оцінювання та порядок проведення конкурсу за оновленими правилами.
Кабінет Міністрів 25 вересня сформував Конкурсну комісію, яка обиратиме нового керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це перший конкурс, що відбудеться за оновленими правилами після реформи, яка набула чинності влітку. Про це повідомляє Transparency International Ukraine, пише УНН.
До складу комісії увійшли українські та міжнародні експерти. Серед них:
- Вольф-Тільман Баумерт - німецький прокурор і фахівець із розслідування економічних злочинів;
- Сергій Бут - голова правління АТ "Прозорро.Продажі";
- Анжеліка Крусян - учений секретар Інституту держави та права НАН України;
- Валентина Лук’янець-Шахова - наукова співробітниця Національної академії внутрішніх справ;
- Катерина Риженко - представниця Transparency International Ukraine, яка багато років стежить за діяльністю АРМА та просуває законодавчі зміни;
- Ріта Сімоеш - португальська прокурорка та експертка Базельського інституту врядування у сфері фінансових злочинів та повернення активів.
Комісія найближчим часом повинна затвердити власний регламент, методику оцінювання кандидатів, порядок проведення конкурсу та строки його організації. Оголошення про початок відбору з’явиться на сайті уряду.
Нагадаємо, 30 липня набрав чинності закон, який започаткував реформу АРМА та передбачив прозоріший механізм відбору керівництва. Очікується, що новий конкурс стане ключовим етапом у відновленні довіри до роботи агентства.
