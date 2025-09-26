Кабмин утвердил состав комиссии по отбору главы АРМА: кто будет выбирать нового руководителя

$41.490.08
48.710.05
ukenru
09:01 • 108 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 12500 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
05:30 • 19867 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 23831 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 36426 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34082 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 66865 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42687 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61909 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60399 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Популярные новости
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видео
26 сентября, 01:05 • 19451 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США
26 сентября, 02:40 • 5176 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС
26 сентября, 02:59 • 19659 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига
03:46 • 15481 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07 • 6402 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
09:01 • 86 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
06:40 • 12479 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
05:30 • 19851 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 26518 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 32806 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07 • 6702 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 27514 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 35650 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 69086 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 126711 просмотра
Кабмин утвердил состав комиссии по отбору главы АРМА: кто будет выбирать нового руководителя

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Кабинет Министров сформировал Конкурсную комиссию для избрания нового руководителя АРМА, в состав которой вошли украинские и международные эксперты. Комиссия утвердит регламент, методику оценки и порядок проведения конкурса по обновленным правилам.

Кабмин утвердил состав комиссии по отбору главы АРМА: кто будет выбирать нового руководителя

Кабинет Министров 25 сентября сформировал Конкурсную комиссию, которая будет избирать нового руководителя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это первый конкурс, который состоится по обновленным правилам после реформы, вступившей в силу летом. Об этом сообщает Transparency International Ukraine, пишет УНН.

Подробности

В состав комиссии вошли украинские и международные эксперты. Среди них:

  • Вольф-Тильман Баумерт - немецкий прокурор и специалист по расследованию экономических преступлений;
    • Сергей Бут - председатель правления АО "Прозорро.Продажи";
      • Анжелика Крусян - ученый секретарь Института государства и права НАН Украины;
        • Валентина Лукьянец-Шахова - научный сотрудник Национальной академии внутренних дел;
          • Екатерина Рыженко - представительница Transparency International Ukraine, которая много лет следит за деятельностью АРМА и продвигает законодательные изменения;
            • Рита Симоэш - португальский прокурор и эксперт Базельского института управления в сфере финансовых преступлений и возврата активов.

              Комиссия в ближайшее время должна утвердить собственный регламент, методику оценки кандидатов, порядок проведения конкурса и сроки его организации. Объявление о начале отбора появится на сайте правительства.

              АРМА ищет управляющего для активов медведчука: что в списке15.08.25, 10:45 • 5992 просмотра

              Напомним, 30 июля вступил в силу закон, который положил начало реформе АРМА и предусмотрел более прозрачный механизм отбора руководства. Ожидается, что новый конкурс станет ключевым этапом в восстановлении доверия к работе агентства.

              Правительство уволило главу АРМА - Свириденко30.07.25, 11:59 • 7007 просмотров

              Степан Гафтко

              ОбществоПолитика
              Национальная академия наук Украины