Кабмин утвердил состав комиссии по отбору главы АРМА: кто будет выбирать нового руководителя
Кабинет Министров сформировал Конкурсную комиссию для избрания нового руководителя АРМА, в состав которой вошли украинские и международные эксперты. Комиссия утвердит регламент, методику оценки и порядок проведения конкурса по обновленным правилам.
Кабинет Министров 25 сентября сформировал Конкурсную комиссию, которая будет избирать нового руководителя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это первый конкурс, который состоится по обновленным правилам после реформы, вступившей в силу летом. Об этом сообщает Transparency International Ukraine, пишет УНН.
В состав комиссии вошли украинские и международные эксперты. Среди них:
- Вольф-Тильман Баумерт - немецкий прокурор и специалист по расследованию экономических преступлений;
- Сергей Бут - председатель правления АО "Прозорро.Продажи";
- Анжелика Крусян - ученый секретарь Института государства и права НАН Украины;
- Валентина Лукьянец-Шахова - научный сотрудник Национальной академии внутренних дел;
- Екатерина Рыженко - представительница Transparency International Ukraine, которая много лет следит за деятельностью АРМА и продвигает законодательные изменения;
- Рита Симоэш - португальский прокурор и эксперт Базельского института управления в сфере финансовых преступлений и возврата активов.
Комиссия в ближайшее время должна утвердить собственный регламент, методику оценки кандидатов, порядок проведения конкурса и сроки его организации. Объявление о начале отбора появится на сайте правительства.
Напомним, 30 июля вступил в силу закон, который положил начало реформе АРМА и предусмотрел более прозрачный механизм отбора руководства. Ожидается, что новый конкурс станет ключевым этапом в восстановлении доверия к работе агентства.
