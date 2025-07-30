Правительство уволило главу АРМА - Свириденко
Киев • УНН
Президент поддержал инициативу по полной перезагрузке АРМА. Глава агентства уволена, объявлен новый конкурс с привлечением международных партнеров.
Правительство уволило главу Агентства по розыску и управлению активами (АРМА), которой была Елена Дума, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Вчера обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами. Президент поддержал план правительства. Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Дала поручение срочно запустить новый конкурс
По ее словам, в конкурсную комиссию войдут "представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере".
"Главная задача - чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее россии, максимально работали на оборону и устойчивость Украины", - подчеркнула Свириденко.
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении30.07.25, 09:09 • 15416 просмотров
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27 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе АРМА.
Еще в июне народные депутаты обратились к премьер-министру с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главы АРМА Елены Думы. Причиной для этого стали факты о непрозрачном управлении арестованными активами, изложенные в недавнем журналистском расследовании. Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА.