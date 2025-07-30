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Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении

Киев • УНН

 • 4400 просмотра

Елена Дума написала заявление об увольнении с должности Главы АРМА. Это произошло в день вступления в силу закона об усилении институциональной способности агентства.

Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении

Елена Дума написала заявление об увольнении с должности Главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов, передает УНН.

"Я написала заявление об увольнении с должности Главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - написала Дума в Facebook.

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Дополнение

27 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, что еще в июне народные депутаты обратились к премьер-министру с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы. Причиной для этого стали факты о непрозрачном управлении арестованными активами, изложенные в недавнем журналистском расследовании.

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Последнее расследование еще раз лишь подчеркивает аргументы в пользу безотлагательного принятия законопроекта 12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом, который также предусматривает прозрачный аудит работы агентства и новые условия назначения руководства этого органа.

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.

Анна Мурашко

политика