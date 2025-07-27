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Зеленський підписав закон про реформу АРМА

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дає старт масштабній реформі АРМА, яка передбачає зміни в управлінні активами та посилення контролю. Цей крок відкриває шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС.

Зеленський підписав закон про реформу АРМА

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає старт масштабній реформі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це повідомляє УНН з посиланням на картку законопроекту.

Деталі

Сьогодні, 27 липня, Зеленський підписав проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами.

Як повідомляється в картці відповідного законопроєкту №12374-д на офіційному сайті українського парламенту, він був внесений до Верховної Ради 10 лютого, 12 лютого прийнятий за основу з доопрацюванням положень, 18 червня прийнято в другому читанні і в цілому, 15 липня підписано спікером парламенту та направлено Зеленському на підпис, а 27 липня повернуто з підписом президента України.

Зокрема відтепер відкрито шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС.

Головні положення документа:

  • арештовані активи залишаються у власників, якщо це не заважає слідству;
    • АРМА керуватиме цінними активами лише тоді, коли це буде економічно доцільно;
      • майно, що швидко втрачає вартість, дозволять швидко продавати;
        • управителів обиратимуть автоматично, через систему, яка мінімізує вплив людського фактора;
          • передбачені заходи для недопущення зловживань, наприклад, штучного завищення витрат;
            • посилиться контроль за діяльністю управителів;
              • для фінансової стабільності АРМА створять окремий фонд із чітко визначеними джерелами наповнення;
                • посаду голови АРМА займатиме кандидат, обраний через відкритий і прозорий конкурс за участю незалежної зовнішньої комісії.

                  Він також передбачає зміни в законодавстві, що регулює роботу АРМА та органів примусового виконання. Зокрема, йдеться про підвищення кваліфікаційних вимог до керівництва Агентства, чіткіші критерії недоброчесності та заборони на зайняття посади.

                  Конкурси на посади в АРМА мають бути відкритими, з участю громадськості та міжнародних експертів. Пропонується також поліпшити умови праці для працівників АРМА, щоб гарантувати їм належне матеріальне забезпечення.

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                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  ЕкономікаПолітика
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