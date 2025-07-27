Зеленский подписал закон о реформе АРМА
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт масштабной реформе АРМА, которая предусматривает изменения в управлении активами и усиление контроля. Этот шаг открывает путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
Сегодня, 27 июля, Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами.
Как сообщается в карточке соответствующего законопроекта №12374-д на официальном сайте украинского парламента, он был внесен в Верховную Раду 10 февраля, 12 февраля принят за основу с доработкой положений, 18 июня принят во втором чтении и в целом, 15 июля подписан спикером парламента и направлен Зеленскому на подпись, а 27 июля возвращен с подписью президента Украины.
В частности, отныне открыт путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.
Главные положения документа:
- арестованные активы остаются у владельцев, если это не мешает следствию;
- АРМА будет управлять ценными активами только тогда, когда это будет экономически целесообразно;
- имущество, быстро теряющее стоимость, разрешат быстро продавать;
- управляющих будут выбирать автоматически, через систему, которая минимизирует влияние человеческого фактора;
- предусмотрены меры для недопущения злоупотреблений, например, искусственного завышения расходов;
- усилится контроль за деятельностью управляющих;
- для финансовой стабильности АРМА создадут отдельный фонд с четко определенными источниками наполнения;
- должность главы АРМА будет занимать кандидат, избранный через открытый и прозрачный конкурс с участием независимой внешней комиссии.
Он также предусматривает изменения в законодательстве, регулирующем работу АРМА и органов принудительного исполнения. В частности, речь идет о повышении квалификационных требований к руководству Агентства, более четких критериях недобросовестности и запретах на занятие должности.
Конкурсы на должности в АРМА должны быть открытыми, с участием общественности и международных экспертов. Предлагается также улучшить условия труда для работников АРМА, чтобы гарантировать им надлежащее материальное обеспечение.
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