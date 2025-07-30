Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення

Олена Дума написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, передає УНН.

"Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", - написала Дума у Facebook.

Скандал із передачею в управління Будинку профспілок: посадовці АРМА під слідством через можливе зловживання службовим становищем

Доповнення

27 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає старт масштабній реформі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, що ще у червні народні депутати звернулися до премʼєр-міністра з проханням розглянути питання про звільнення голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи. Причиною для цього стали факти про непрозоре управління арештованими активами, викладені в нещодавньому журналістському розслідуванні.

АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Останнє розслідування ще раз лише підкреслює аргументи на користь невідкладного ухвалення законопроєкту 12374-д про реформу системи управління арештованим майном, який також передбачає прозорий аудит роботи агентства та нові умови призначення керівництва цього органу.

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.