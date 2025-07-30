Уряд звільнив очільницю АРМА - Свириденко
Київ • УНН
Президент підтримав ініціативу щодо повного перезавантаження АРМА. Голову агентства звільнено, оголошено новий конкурс із залученням міжнародних партнерів.
Уряд звільнив очільницю Агентства з розшуку та управління активами (АРМА), ким була Олена Дума, повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.
Вчора звернулася до Президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами. Президент підтримав план уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс
З її слів, до конкурсної комісії увійдуть "представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері".
"Головне завдання - щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало росії, максимально працювали на оборону та стійкість України", - наголосила Свириденко.
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення30.07.25, 09:09 • 19925 переглядiв
Доповнення
27 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає старт масштабній реформі АРМА.
Ще у червні народні депутати звернулися до премʼєр-міністра з проханням розглянути питання про звільнення голови АРМА Олени Думи. Причиною для цього стали факти про непрозоре управління арештованими активами, викладені в нещодавньому журналістському розслідуванні. Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА.