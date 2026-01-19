Конкурс з відбору голови АРМА: комісія продовжила термін подачі документів
Київ • УНН
Комісія з відбору голови АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість кандидатів. Також враховано складні умови з електропостачанням та зв'язком.
Сьогодні, 19 січня, комісія з відбору голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ухвалила рішення про продовження на три тижні терміну подачі документів від усіх охочих взяти участь у конкурсі. Причина - мала кількість кандидатів. Про це пише УНН з посиланням на засідання комісії.
Ми вже отримали ряд пакетів документів від кандидатів, і хотіли б обговорити наступні кроки. Нам подалося як мінімум 13 кандидатів. На жаль, це не та кількість, яку, як комісія, ми б хотіли би бачити для того, щоб забезпечити, на нашу думку, максимально конкурентний, професійний відбір. Тому на цьому засіданні я б пропонувала говорити, чи ми як комісія готові продовжити термін подачі документів, щоб забезпечити більше можливостей для всіх охочих
Також комісія врахувала складні умови з електропостачанням та звʼязком, через що чимало кандидатів не могли вчасно підготувати належним чином пакет документів та подати їх вчасно.
Рішення, яке передбачає продовження на три тижні (до 9 лютого) терміну подачі документів від усіх охочих взяти участь у конкурсі, підтримали всі шість членів комісії.
Доповнення
Верховна Рада України у середу, 18 червня, проголосувала в цілому за законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів. За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.
25 вересня минулого року Кабінет міністрів сформував Конкурсну комісію, яка обиратиме нового керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
До складу комісії увійшли українські та міжнародні експерти. Серед них:
- Вольф-Тільман Баумерт - німецький прокурор і фахівець із розслідування економічних злочинів;
- Сергій Бут - голова правління АТ "Прозорро.Продажі";
- Анжеліка Крусян - учений секретар Інституту держави та права НАН України;
- Валентина Лук’янець-Шахова - наукова співробітниця Національної академії внутрішніх справ;
- Катерина Риженко - представниця Transparency International Ukraine, яка багато років стежить за діяльністю АРМА та просуває законодавчі зміни;
- Ріта Сімоеш - португальська прокурорка та експертка Базельського інституту врядування у сфері фінансових злочинів та повернення активів.
Відповідно до ухваленого закону, головою АРМА може бути:
- громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра);
- стаж професійної діяльності за спеціальністю не менше п’яти років;
- досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше трьох років;
- вільно володіє державною мовою та володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- є доброчесним і компетентним;
- здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні службові обов’язки.
19 грудня 2025 року було оголошено про подачу документів на посаду голови АРМА, які необхідно було подати до 19 січня.
Діяльність АРМА координуватиметься прем’єром: уряд ухвалив рішення29.12.25, 20:15 • 3279 переглядiв