Ексклюзив
15:17 • 1352 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 3130 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 4934 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 10254 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 25375 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 27330 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17195 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 22828 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 30970 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40673 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 4934 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби

Ексклюзив

11:57 • 25375 перегляди
Ексклюзив
11:57 • 25375 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 27330 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 40659 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 67119 перегляди
Конкурс з відбору голови АРМА: комісія продовжила термін подачі документів

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Комісія з відбору голови АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість кандидатів. Також враховано складні умови з електропостачанням та зв'язком.

Конкурс з відбору голови АРМА: комісія продовжила термін подачі документів

Сьогодні, 19 січня, комісія з відбору голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ухвалила рішення про продовження на три тижні терміну подачі документів від усіх охочих взяти участь у конкурсі. Причина - мала кількість кандидатів. Про це пише УНН з посиланням на засідання комісії.

Ми вже отримали ряд пакетів документів від кандидатів, і хотіли б обговорити наступні кроки. Нам подалося як мінімум 13 кандидатів. На жаль, це не та кількість, яку, як комісія, ми б хотіли би бачити для того, щоб забезпечити, на нашу думку, максимально конкурентний, професійний відбір. Тому на цьому засіданні я б пропонувала говорити, чи ми як комісія готові продовжити термін подачі документів, щоб забезпечити більше можливостей для всіх охочих 

- сказала голова конкурсної комісії Катерина Риженко.

Також комісія врахувала складні умови з електропостачанням та звʼязком, через що чимало кандидатів не могли вчасно підготувати належним чином пакет документів та подати їх вчасно.

Рішення, яке передбачає продовження на три тижні (до 9 лютого) терміну подачі документів від усіх охочих взяти участь у конкурсі, підтримали всі шість членів комісії.

Доповнення

Верховна Рада України у середу, 18 червня, проголосувала в цілому за законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів. За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

25 вересня минулого року Кабінет міністрів сформував Конкурсну комісію, яка обиратиме нового керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

До складу комісії увійшли українські та міжнародні експерти. Серед них:

  • Вольф-Тільман Баумерт - німецький прокурор і фахівець із розслідування економічних злочинів;
    • Сергій Бут - голова правління АТ "Прозорро.Продажі";
      • Анжеліка Крусян - учений секретар Інституту держави та права НАН України;
        • Валентина Лук’янець-Шахова - наукова співробітниця Національної академії внутрішніх справ;
          • Катерина Риженко - представниця Transparency International Ukraine, яка багато років стежить за діяльністю АРМА та просуває законодавчі зміни;
            • Ріта Сімоеш - португальська прокурорка та експертка Базельського інституту врядування у сфері фінансових злочинів та повернення активів.

              Відповідно до ухваленого закону, головою АРМА може бути:

              • громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра);
                • стаж професійної діяльності за спеціальністю не менше п’яти років;
                  • досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше трьох років;
                    • вільно володіє державною мовою та володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
                      • є доброчесним і компетентним;
                        • здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні службові обов’язки.

                          19 грудня 2025 року було оголошено про подачу документів на посаду голови АРМА, які необхідно було подати до 19 січня.

                          Діяльність АРМА координуватиметься прем’єром: уряд ухвалив рішення29.12.25, 20:15 • 3279 переглядiв

                          Павло Башинський

