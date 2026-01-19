Конкурс по отбору главы АРМА: комиссия продлила срок подачи документов

Сегодня, 19 января, комиссия по отбору главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, приняла решение о продлении на три недели срока подачи документов от всех желающих принять участие в конкурсе. Причина - малое количество кандидатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание комиссии.

Мы уже получили ряд пакетов документов от кандидатов, и хотели бы обсудить следующие шаги. Нам подалось как минимум 13 кандидатов. К сожалению, это не то количество, которое, как комиссия, мы бы хотели видеть для того, чтобы обеспечить, по нашему мнению, максимально конкурентный, профессиональный отбор. Поэтому на этом заседании я бы предлагала говорить, готовы ли мы как комиссия продлить срок подачи документов, чтобы обеспечить больше возможностей для всех желающих - сказала глава конкурсной комиссии Екатерина Рыженко.

Также комиссия учла сложные условия с электроснабжением и связью, из-за чего многие кандидаты не могли своевременно подготовить должным образом пакет документов и подать их вовремя.

Решение, предусматривающее продление на три недели (до 9 февраля) срока подачи документов от всех желающих принять участие в конкурсе, поддержали все шесть членов комиссии.

Дополнение

Верховная Рада Украины в среду, 18 июня, проголосовала в целом за законопроект №12374-д, который предусматривает реформу Агентства по розыску и менеджменту активов. За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.

25 сентября прошлого года Кабинет министров сформировал Конкурсную комиссию, которая будет избирать нового руководителя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

В состав комиссии вошли украинские и международные эксперты. Среди них:

Вольф-Тильман Баумерт - немецкий прокурор и специалист по расследованию экономических преступлений;

Сергей Бут - председатель правления АО "Прозорро.Продажи";

Анжелика Крусян - ученый секретарь Института государства и права НАН Украины;

Валентина Лукьянец-Шахова - научный сотрудник Национальной академии внутренних дел;

Екатерина Рыженко - представитель Transparency International Ukraine, которая много лет следит за деятельностью АРМА и продвигает законодательные изменения;

Рита Симоеш - португальский прокурор и эксперт Базельского института управления в сфере финансовых преступлений и возврата активов.

В соответствии с принятым законом, главой АРМА может быть:

гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра);

стаж профессиональной деятельности по специальности не менее пяти лет;

опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее трех лет;

свободно владеет государственным языком и владеет иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы;

является добросовестным и компетентным;

способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие служебные обязанности.

19 декабря 2025 года было объявлено о подаче документов на должность главы АРМА, которые необходимо было подать до 19 января.

Деятельность АРМА будет координироваться премьером: правительство приняло решение