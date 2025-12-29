Деятельность АРМА будет координироваться премьером: правительство приняло решение

$42.060.13
49.560.13
ukenru
18:48 • 210 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 1950 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 9452 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 12658 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 13238 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 16802 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 18387 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20243 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 36681 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 55444 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
82%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Более 9 тысяч потребителей в Киевской области до сих пор без света после атаки рф, в отдельных областях аварийные отключения - Минэнерго29 декабря, 09:03 • 6464 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения29 декабря, 09:45 • 28370 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 22118 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 19105 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34 • 5090 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 19432 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 22434 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 37408 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 142807 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 186788 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Европа
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34 • 5466 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 24923 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 35670 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 46175 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 142807 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Forbes
WhatsApp
Социальная сеть

Деятельность АРМА будет координироваться премьером: правительство приняло решение

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Кабинет министров Украины передал Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, под координацию премьер-министра Украины. Это решение было принято после того, как Верховная Рада проголосовала за законопроект №12374-д о реформе АРМА.

Деятельность АРМА будет координироваться премьером: правительство приняло решение

Кабинет министров передал Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в координацию премьер-министра Украины. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН

Кабинет министров изменил координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Деятельность АРМА отнесена к координации премьер-министра Украины 

- сообщила Свириденко. 

Напомним 

Верховная Рада Украины в среду, 18 июня, проголосовала в целом за законопроект №12374-д, который предусматривает реформу Агентства по розыску и менеджменту активов. За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Верховная Рада