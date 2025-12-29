Деятельность АРМА будет координироваться премьером: правительство приняло решение
Киев • УНН
Кабинет министров Украины передал Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, под координацию премьер-министра Украины. Это решение было принято после того, как Верховная Рада проголосовала за законопроект №12374-д о реформе АРМА.
Напомним
Верховная Рада Украины в среду, 18 июня, проголосовала в целом за законопроект №12374-д, который предусматривает реформу Агентства по розыску и менеджменту активов. За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.