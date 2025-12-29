Діяльність АРМА координуватиметься прем’єром: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів передав Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до координації прем’єр-міністра України. Про це повідомила прем’єр Юлія Свириденко, передає УНН.

Нагадаємо

Верховна Рада України у середу, 18 червня, проголосувала в цілому за законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів. За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.