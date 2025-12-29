Діяльність АРМА координуватиметься прем’єром: уряд ухвалив рішення

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 7358 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 11372 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 11997 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 15661 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 17444 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 19896 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 36452 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 55285 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59662 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 52283 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.7м/с
84%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні ліквідували масштабний канал нелегального збуту зброї PhotoVideo29 грудня, 08:44 • 4670 перегляди
Понад 9 тисяч споживачів на Київщині досі без світла після атаки рф, в окремих областях аварійні відключення - Міненерго29 грудня, 09:03 • 5166 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 27375 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 20689 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 17701 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 17725 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 20716 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 141564 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 185843 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 102585 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 4086 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 24137 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 35153 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 45659 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 141559 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Forbes
WhatsApp
Соціальна мережа

Діяльність АРМА координуватиметься прем’єром: уряд ухвалив рішення

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Кабінет міністрів України передав Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, під координацію прем’єр-міністра України. Це рішення було прийнято після того, як Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12374-д щодо реформи АРМА.

Діяльність АРМА координуватиметься прем’єром: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів передав Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до координації прем’єр-міністра України. Про це повідомила прем’єр Юлія Свириденко, передає УНН

Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації премʼєр-міністра України 

- повідомила Свириденко. 

Нагадаємо 

Верховна Рада України у середу, 18 червня, проголосувала в цілому за законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів. За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Верховна Рада України