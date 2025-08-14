Ярослава Максименко тимчасово очолила АРМА: що про неї відомо

Ярославу Максименко призначено тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. Колективу її представив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, передає УНН із посиланням на АРМА.

Ярослава Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном. Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами. Так, першочерговими завданнями для АРМА наразі є – проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника. Арештовані активи мають ефективно працювати на потреби держави та оборони – наголосив Соболев.

Додамо

Максименко подякувала за довіру та закликала колектив до консолідації зусиль

АРМА входить у новий етап розвитку, коли від нашої злагодженої та професійної роботи залежить ефективність управління арештованими активами та довіра до інституції. Ми маємо забезпечити, щоб кожен переданий нам актив працював на державу, зміцнював обороноздатність і приносив користь громадянам. Для цього потрібна максимальна прозорість, партнерство з правоохоронними органами та міжнародними партнерами, а також готовність діяти швидко та рішуче - зазначила т.в.о голови АРМА.

Нагадаємо

31 липня 2025 року набули чинності зміни до спеціального Закону про АРМА, які посилюють інституційну спроможність Агентства та розширюють інструменти управління арештованими активами. Реформа, зокрема, запроваджує нові правила відбору Голови АРМА на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. До обрання нового керівника за результатами цього конкурсу обов’язки Голови виконуватиме Ярослава Максименко.

Довідково

Ярослава Максименко має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики. До призначення в АРМА обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. Була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

13 серпня 2025 року призначена на посаду заступника Голови з питань європейської інтеграції АРМА.