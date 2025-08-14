$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 26499 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 37688 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 36731 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 27879 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 31883 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 47319 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 155594 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 83530 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 81106 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 71444 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Ярослава Максименко временно возглавила АРМА: что о ней известно

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Ярослава Максименко назначена временно исполняющей обязанности Главы АРМА. Она имеет большой опыт работы с санкционными активами и понимает систему управления арестованным имуществом.

Ярослава Максименко временно возглавила АРМА: что о ней известно

Ярослава Максименко назначена временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов. Коллективу ее представил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, передает УНН со ссылкой на АРМА.

Ярослава Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами и хорошо понимает, как работает система управления арестованным имуществом. Важно, что новый закон о реформе АРМА усиливает институциональную способность Агентства и расширяет инструменты управления такими активами. Так, первоочередными задачами для АРМА сейчас являются – проведение независимого аудита и новой конкурсной процедуры отбора руководителя. Арестованные активы должны эффективно работать на нужды государства и обороны 

– подчеркнул Соболев.

Добавим

Максименко поблагодарила за доверие и призвала коллектив к консолидации усилий

АРМА входит в новый этап развития, когда от нашей слаженной и профессиональной работы зависит эффективность управления арестованными активами и доверие к институции. Мы должны обеспечить, чтобы каждый переданный нам актив работал на государство, укреплял обороноспособность и приносил пользу гражданам. Для этого нужна максимальная прозрачность, партнерство с правоохранительными органами и международными партнерами, а также готовность действовать быстро и решительно 

- отметила врио главы АРМА.

Напомним

31 июля 2025 года вступили в силу изменения в специальный Закон об АРМА, которые усиливают институциональную способность Агентства и расширяют инструменты управления арестованными активами. Реформа, в частности, вводит новые правила отбора Главы АРМА на открытом конкурсе с участием международных экспертов. До избрания нового руководителя по результатам этого конкурса обязанности Главы будет исполнять Ярослава Максименко.

Справка

Ярослава Максименко имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере права, управления государственными активами, корпоративного управления и санкционной политики. До назначения в АРМА занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины, координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами. Была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также принимала участие во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).

13 августа 2025 года назначена на должность заместителя Главы по вопросам европейской интеграции АРМА.

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Украина