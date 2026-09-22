Молдова зафиксировала уже 39 нарушений воздушного пространства и получит €120 млн на усиление ПВО

В Молдове с начала 2026 года зафиксировали 39 нарушений воздушного пространства против 17 за весь прошлый год, а страна будет усиливать противодействие российским беспилотникам. Об этом после заседания Совета национальной безопасности заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет УНН.

Детали

По словам Санду, российские беспилотники быстро совершенствуются и получают новые возможности для обхода существующих систем противовоздушной обороны. Поэтому Кишинёв модернизирует систему наблюдения за воздушным пространством и расширяет возможности ПВО.

В настоящее время молдавские военные имеют переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пулемёты и средства радиоэлектронной борьбы. Однако их возможностей хватает прежде всего для прикрытия критической инфраструктуры.

ЕС профинансирует новую систему ПВО

Министерство обороны Молдовы получит от Европейского союза €120 млн для закупки системы противовоздушной обороны средней дальности. Власти также привлекают внешнее безвозвратное финансирование для развития оборонных возможностей.

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Молдова параллельно усиливает обмен информацией с соседними странами и работает с международными партнёрами над современными и более дешёвыми средствами борьбы с беспилотниками.

Санду подчеркнула, что каждый дрон, нарушающий воздушное пространство Молдовы, создаёт опасность для населения, а ответственность за такие инциденты она возложила на Россию.

Власти также готовят механизмы оперативного предупреждения населения о кризисных ситуациях. В перспективе для этого должна заработать система MD-Alert стоимостью €5 млн, однако её внедрение ещё потребует времени.

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