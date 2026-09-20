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В Молдове местные жители сообщили о пролёте и взрыве неизвестных объектов

Киев • УНН

 • 2646 просмотра

Жители Оргеева и Кэлэраша сообщили о дроне, ярком свете и взрыве в небе. Полиция не обнаружила обломков, следов ударов или возгораний.

В Молдове местные жители сообщили о пролёте и взрыве неизвестных объектов

Полиция Молдовы получила за ночь два сообщения о подозрительном объекте и взрыве в небе. Правоохранители проверили указанную местность, но обломков или возгораний на земле не обнаружили. Об этом сообщает полиция Республики Молдова, передает УНН.

Этой ночью, около 01:50, в полицию Оргее поступило сообщение от жителя села Березлоги, который сообщил, что заметил в небе летающий объект, похожий на дрон. Позже, около 02:00, в полицию Кэушан поступило сообщение от жителя села Деренеу, который сообщил, что заметил яркий свет в небе, а затем раздался взрыв

- говорится в сообщении.

По имеющимся данным, правоохранители незамедлительно выехали в указанные районы и провели проверки.

После предварительных расследований и осмотра земельного участка, в частности в городских зонах упомянутых населенных пунктов, никаких фрагментов, следов ударов или возгораний, которые подтверждали бы возникновение взрыва на земле или падение какого-либо предмета, обнаружено не было

- говорится в сообщении.

В настоящее время полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства и задокументировать информацию.

Напомним

Молдавские пограничники зафиксировали как минимум три дрона возле границы с Одесской областью. В Украине обнаружили место взрыва и обломки.

Алла Киосак

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