В Молдове местные жители сообщили о пролёте и взрыве неизвестных объектов

Полиция Молдовы получила за ночь два сообщения о подозрительном объекте и взрыве в небе. Правоохранители проверили указанную местность, но обломков или возгораний на земле не обнаружили. Об этом сообщает полиция Республики Молдова, передает УНН.

Этой ночью, около 01:50, в полицию Оргее поступило сообщение от жителя села Березлоги, который сообщил, что заметил в небе летающий объект, похожий на дрон. Позже, около 02:00, в полицию Кэушан поступило сообщение от жителя села Деренеу, который сообщил, что заметил яркий свет в небе, а затем раздался взрыв