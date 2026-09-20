У Молдові місцеві жителі повідомили про проліт та вибух невідомих об'єктів

Поліція Молдови отримала два повідомлення за ніч про підозрілий об’єкт та вибух у небі. Правоохоронці перевірили вказану місцевість, але уламків чи загорянь на землі не виявили. Про це повідомляє поліція республіки Молдова, передає УНН.

Цієї ночі, близько 01:50, до поліції Оргея надійшло повідомлення від мешканця села Березлогі, який повідомив, що помітив у небі літаючий об'єкт, схожий на дрон. Пізніше, близько 02:00, поліцію Келераша повідомив мешканець села Деренеу, який повідомив, що помітив яскраве світло в небі, а потім пролунав вибух