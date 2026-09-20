У Молдові місцеві жителі повідомили про проліт та вибух невідомих об'єктів
Київ • УНН
Жителі Оргея та Келераша повідомили про дрон, яскраве світло й вибух у небі. Поліція не виявила уламків, ударів чи загорянь.
Поліція Молдови отримала два повідомлення за ніч про підозрілий об’єкт та вибух у небі. Правоохоронці перевірили вказану місцевість, але уламків чи загорянь на землі не виявили. Про це повідомляє поліція республіки Молдова, передає УНН.
Цієї ночі, близько 01:50, до поліції Оргея надійшло повідомлення від мешканця села Березлогі, який повідомив, що помітив у небі літаючий об'єкт, схожий на дрон. Пізніше, близько 02:00, поліцію Келераша повідомив мешканець села Деренеу, який повідомив, що помітив яскраве світло в небі, а потім пролунав вибух
За наявними даними, правоохоронці негайно виїхали до зазначених районів та провели перевірки.
Після попередніх розслідувань та огляду земельної ділянки, зокрема в міських зонах згаданих населених пунктів, жодних фрагментів, слідів ударів чи загорянь, які б підтверджували виникнення вибуху на землі чи падіння будь-якого предмета, не було виявлено
Наразі, поліція продовжує розслідування, щоб встановити всі обставини та задокументувати інформацію.
Нагадаємо
Молдовські прикордонники зафіксували щонайменше три дрони біля кордону з Одещиною. В Україні виявили місце вибуху та уламки.