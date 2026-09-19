Одразу кілька дронів пролетіли над територією Молдови
Київ • УНН
Молдовські прикордонники зафіксували щонайменше три дрони біля кордону з Одещиною. В Україні виявили місце вибуху та уламки.
У суботу, 19 вересня, молдовські прикордонники зафіксували кілька дронів поблизу кордону з Одеською областю. Щонайменше три апарати пролетіли над територією Молдови. Про це повідомляє Прикордонна поліція Молдови, передає УНН.
Деталі
Вранці 19 вересня 2026 року патрулі прикордонної поліції повідомили про проліт над повітряним простором Республіки Молдова кількох невідомих літальних апаратів у зоні відповідальності Східного регіонального управління
Близько 4 години ранку в районі населеного пункту Каплани було помічено кілька невідомих літальних апаратів. Два з них пролетіли над повітряним простором Республіки Молдова у напрямку Оланешти–Чистоводне. У той самий час ще один літальний апарат було помічено над селищем Каплани, який рухався з боку Крокмаза і згодом покинув повітряний простір Республіки Молдова у напрямку Каплани-Крутояровка.
О 5:19 українська сторона повідомила прикордонну поліцію, що приблизно за 1,5-2 км від державного кордону, у напрямку за межами населеного пункту Троїцьке, було помічено падіння об’єкта, після чого він загорівся.
Згодом прикордонники уточнили, що в результаті спільних пошуково-перевірочних заходів, проведених у районі населеного пункту Троїцьке прикордонними органами Молдови та України, на території Республіки Молдова не було виявлено уламків або місця можливого вибуху.
Водночас українська сторона повідомила, що на території України, приблизно за 1,2 км від лінії державного кордону, було виявлено місце вибуху, а також неідентифіковані уламки.
Нагадаємо
Єдиний аеропорт Люксембургу поступово відновлює роботу після виявлених дронів над ним у п’ятницю, 18 вересня.