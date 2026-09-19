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The New York Times

Аеропорт Люксембургу відновлює роботу після виявлених дронів над ним

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Аеропорт Люксембургу відновив польоти після тимчасового закриття через несанкціоновані дрони. Пасажирів попередили про можливі затримки рейсів.

Аеропорт Люксембургу відновлює роботу після виявлених дронів над ним

Єдиний аеропорт Люксембургу поступово відновлює роботу після виявлених дронів над ним у п’ятницю, 18 вересня. Про це повідомляє пресслужба аеропорту, передає УНН

Деталі 

 Польоти в аеропорту Люксембурга відновлено після тимчасового призупинення, яке відбулося ввечері в п’ятницю, 18 вересня 2026 року, у зв’язку з виявленням несанкціонованих безпілотних літальних апаратів поблизу аеродрому, а згодом і безпосередньо над ним

- йдеться у повідомленні. 

Тимчасове призупинення польотів було введено як запобіжний захід для забезпечення безпеки пасажирів, екіпажів авіакомпаній, персоналу аеропорту та літаків.

 Аеропорт Люксембурга продовжує уважно стежити за ситуацією у співпраці з відповідними органами влади, службами управління повітряним рухом, авіакомпаніями та операційними партнерами. Після відновлення роботи можуть зберігатися деякі затримки та перебої, оскільки авіакомпанії та партнери аеропорту працюють над відновленням звичайного розкладу рейсів. Пасажирам рекомендується перевіряти актуальний статус свого рейсу безпосередньо у своїй авіакомпанії перед виїздом до аеропорту

- додали в аеропорту. 

Нагадаємо 

У Польщі зранку 18 вересня аеропорти Жешува і Любліна зупинили роботу через атаки рф на Україну.  

Павло Башинський

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