Аэропорт Люксембурга возобновляет работу после обнаружения над ним дронов

Единственный аэропорт Люксембурга постепенно возобновляет работу после обнаружения дронов над ним в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН.

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Полеты в аэропорту Люксембурга возобновлены после временной приостановки, которая произошла вечером в пятницу, 18 сентября 2026 года, в связи с обнаружением несанкционированных беспилотных летательных аппаратов вблизи аэродрома, а впоследствии и непосредственно над ним - говорится в сообщении.

Временная приостановка полетов была введена в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей авиакомпаний, персонала аэропорта и самолетов.

Аэропорт Люксембурга продолжает внимательно следить за ситуацией в сотрудничестве с соответствующими органами власти, службами управления воздушным движением, авиакомпаниями и операционными партнерами. После возобновления работы могут сохраняться некоторые задержки и перебои, поскольку авиакомпании и партнеры аэропорта работают над восстановлением обычного расписания рейсов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальный статус своего рейса непосредственно у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт - добавили в аэропорту.

Напомним

В Польше утром 18 сентября аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу из-за атак рф на Украину.