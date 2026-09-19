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Аэропорт Люксембурга возобновляет работу после обнаружения над ним дронов

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Аэропорт Люксембурга возобновил полёты после временного закрытия из-за несанкционированных дронов. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов.

Аэропорт Люксембурга возобновляет работу после обнаружения над ним дронов

Единственный аэропорт Люксембурга постепенно возобновляет работу после обнаружения дронов над ним в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН

Подробности 

 Полеты в аэропорту Люксембурга возобновлены после временной приостановки, которая произошла вечером в пятницу, 18 сентября 2026 года, в связи с обнаружением несанкционированных беспилотных летательных аппаратов вблизи аэродрома, а впоследствии и непосредственно над ним

- говорится в сообщении. 

Временная приостановка полетов была введена в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей авиакомпаний, персонала аэропорта и самолетов.

 Аэропорт Люксембурга продолжает внимательно следить за ситуацией в сотрудничестве с соответствующими органами власти, службами управления воздушным движением, авиакомпаниями и операционными партнерами. После возобновления работы могут сохраняться некоторые задержки и перебои, поскольку авиакомпании и партнеры аэропорта работают над восстановлением обычного расписания рейсов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальный статус своего рейса непосредственно у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт

- добавили в аэропорту. 

Напомним 

В Польше утром 18 сентября аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу из-за атак рф на Украину.  

Павел Башинский

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