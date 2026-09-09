По делу врачей Odrex суд заслушал возражения защиты одного из обвиняемых в медицинской халатности

В Киевском районном суде Одессы сегодня состоялось очередное заседание по делу врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Медиков обвиняют в медицинской халатности, которая, по версии следствия, могла стать причиной смерти бизнесмена Аднана Кивана, пишет УНН.

Во время сегодняшнего судебного заседания защита врача Русакова озвучила свои возражения относительно доказательств стороны обвинения. Аргументы защиты суд начал заслушивать еще на предыдущих заседаниях, однако на последнем, состоявшемся 4 сентября, адвокат Русакова подал ходатайство об отводе судьи. После рассмотрения ходатайства в нем было отказано, однако это затянуло судебный процесс, поскольку суд вместо исследования доказательств вынужден был тратить время на процессуальные вопросы.

Следующее судебное заседание назначено на завтра, 10 сентября, на нем планируется заслушать возражения защиты Марины Белоцерковской.

Сейчас суд находится на одной из ключевых стадий процесса – исследовании доказательств. Именно во время нее суд должен оценить медицинскую документацию, выводы судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы, на которых основывается обвинение.

Русакова и Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками. По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые своей вины не признают.

Действия стороны защиты и фактор времени в деле врачей Odrex

Судебное разбирательство уже более семи месяцев сопровождается многочисленными попытками затянуть процесс, в частности заседания не проводились из-за неявки адвокатов. Неоднократно откладывалось из-за процессуальных ходатайств стороны защиты. Также адвокаты обвиняемых заявляли отводы судьям, инициировали изменение подсудности и ходатайствовали о возвращении обвинительного акта прокурору. В результате после передачи производства из Приморского в Киевский районный суд Одессы подготовительное производство пришлось проходить повторно, а когда суд наконец перешел к рассмотрению дела по существу – адвокаты стороны защиты начали игнорировать заседания.

Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?

Врач Русаков, кроме того, активно оказывает давление на судью, в частности публикуя мемы с его фотографией. А когда суд продлил его отстранение от должности в клинике Odrex, чтобы он не мог общаться со свидетелями, Русаков обратился к своим пациентам с призывом жаловаться в Высший совет правосудия из-за того, что они не могут попасть к нему на прием. Массовые однотипные жалобы могут создавать психологическое давление на судью, даже если впоследствии они окажутся необоснованными. Судья в таком случае вынужден тратить время на объяснение и реагирование на каждое обращение.

Опрошенные УНН юристы не исключали, что совокупность таких процессуальных действий может быть тактикой стороны защиты, направленной на закрытие дела из-за истечения сроков давности. В частности, президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркивал, что каждое необоснованное отложение судебного разбирательства приближает уголовное производство к закрытию на основании истечения сроков давности, что сделает невозможным установление справедливости по делу о смерти Аднана Кивана.

Три года до закрытия дела: как сроки давности могут повлиять на суд по делу врачей Odrex

Фактор времени в этом деле играет весьма значительную роль. Поскольку Аднан Киван умер в конце октября 2024 года, а обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, трехлетний срок давности, предусмотренный для таких дел, истекает осенью 2027 года. К этому моменту приговор должен не только быть вынесен судом первой инстанции, но и вступить в законную силу.

Итак, постоянные процессуальные «манёвры» защиты могут поставить вопрос о том, будет ли вынесено справедливое судебное решение или дело закроют по истечении предусмотренных сроков.