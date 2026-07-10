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Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу

Киев • УНН

 • 8726 просмотра

В деле о смерти бизнесмена Аднана Кивана защита врача Odrex Виталия Русакова заявила отвод судье Чаплицкому из-за решения о проведении слушаний в закрытом режиме. Суд отказал в удовлетворении заявления и перешел к рассмотрению дела по существу.

Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу

Киевский районный суд Одессы отказал в удовлетворении очередного ходатайства стороны защиты об отводе председательствующего судьи по делу о медицинской халатности врачей Odrex. После этого суд перешёл к рассмотрению дела по существу в закрытом режиме и заслушал вступительные речи сторон, пишет УНН.

В Киевском районном суде Одессы состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Во время открытой части слушания сторона защиты снова заявила отвод председательствующему судье. Прокурор и представители потерпевшей стороны возражали против этого, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

После завершения открытой части суд перешёл к закрытому судебному заседанию, где начал непосредственное рассмотрение уголовного дела по существу. В рамках этого этапа, как правило, оглашают обвинительный акт, заслушивают вступительные речи сторон и определяют порядок дальнейшего исследования доказательств.

Следующее судебное заседание назначено уже на 10 июля. Можно сделать вывод, что суд фактически перешёл к более интенсивному графику слушаний после завершения подготовительной стадии процесса.

Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него 22.06.26, 15:42 • 48879 просмотров

Уголовное дело в отношении врачей частной клиники Odrex слушается в суде уже более семи месяцев. За это время рассмотрение неоднократно откладывалось из-за процессуальных ходатайств стороны защиты. В частности, адвокаты обвиняемых заявляли отводы судьям, инициировали изменение подсудности, ходатайствовали о возвращении обвинительного акта прокурору, а отдельные судебные заседания переносились из-за неявки защитников и других процессуальных обстоятельств. В результате после передачи производства из Приморского в Киевский районный суд Одессы подготовительное производство пришлось проходить повторно.

Опрошенные УНН юристы не исключали, что совокупность таких процессуальных действий может быть тактикой стороны защиты, направленной на закрытие дела в связи с истечением сроков давности.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчёркивает, что суд должен реагировать на случаи возможного злоупотребления процессуальными правами. Аналогичного мнения придерживается CEO юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский. По его словам, многочисленные откладывания заседаний, заявления об отводе, изменение состава суда и другие процессуальные шаги могут быть элементами стратегии защиты. В то же время окончательную оценку процессуальному поведению участников производства и его мотивам может дать исключительно суд.

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Евгений Царенко

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