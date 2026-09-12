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Из-за фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid» в Украине проводят более 250 обысков

Киев • УНН

 • 2810 просмотра

Правоохранители расследуют незаконное производство и продажу фальсифицированного препарата для похудения Biopatid. В разных регионах продолжаются более 250 обысков.

Из-за фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid» в Украине проводят более 250 обысков

Правоохранители проводят масштабную операцию в различных регионах Украины в связи с незаконным изготовлением и продажей фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid". Уже проводятся более 250 санкционированных обысков, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

Следственные действия одновременно проводят Днепропетровская областная прокуратура и СБУ в различных регионах страны.

По данным следствия, речь идет об организованной группе, участники которой могли незаконно изготавливать и сбывать заведомо фальсифицированный препарат для похудения "Biopatid".

Производство расследуется по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генпрокурора отметили, что уже проводятся более 250 санкционированных обысков. Более подробные результаты масштабной операции правоохранители обещают сообщить позже.

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