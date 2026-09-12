Через фальсифікований препарат для схуднення "Biopatid" в Україні проводять понад 250 обшуків

Правоохоронці проводять масштабну операцію у різних регіонах України через незаконне виготовлення та продаж фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid". Уже тривають понад 250 санкціонованих обшуків, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

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Слідчі дії одночасно проводять Дніпропетровська обласна прокуратура та СБУ у різних регіонах країни.

За даними слідства, йдеться про організовану групу, учасники якої могли незаконно виготовляти та збувати завідомо фальсифікований препарат для схуднення "Biopatid".

Провадження розслідують за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.

В Офісі генпрокурора зазначили, що понад 250 санкціонованих обшуків уже тривають. Детальніші результати масштабної операції правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

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