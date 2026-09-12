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Через фальсифікований препарат для схуднення "Biopatid" в Україні проводять понад 250 обшуків

Київ • УНН

 • 1516 перегляди

Правоохоронці розслідують незаконне виготовлення та продаж фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. У різних регіонах тривають понад 250 обшуків.

Через фальсифікований препарат для схуднення "Biopatid" в Україні проводять понад 250 обшуків

Правоохоронці проводять масштабну операцію у різних регіонах України через незаконне виготовлення та продаж фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid". Уже тривають понад 250 санкціонованих обшуків, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Слідчі дії одночасно проводять Дніпропетровська обласна прокуратура та СБУ у різних регіонах країни.

За даними слідства, йдеться про організовану групу, учасники якої могли незаконно виготовляти та збувати завідомо фальсифікований препарат для схуднення "Biopatid".

Провадження розслідують за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.

В Офісі генпрокурора зазначили, що понад 250 санкціонованих обшуків уже тривають. Детальніші результати масштабної операції правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

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Степан Гафтко

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