Китай мог тайно поставлять россии компоненты для ударных дронов - Politico

$44.7351.94
ukenru
01:21 • 17368 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
6 сентября, 23:12 • 22123 просмотра
Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центрPhotoVideo
6 сентября, 22:05 • 9056 просмотра
Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»Photo
6 сентября, 20:22 • 22173 просмотра
Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами
6 сентября, 14:36 • 36295 просмотра
В россии полностью остановил работу рязанский НПЗ после удара дронов FP-1Video
6 сентября, 10:32 • 40748 просмотра
Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров
Эксклюзив
6 сентября, 09:55 • 31494 просмотра
Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года
Эксклюзив
6 сентября, 08:57 • 28664 просмотра
Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами
6 сентября, 08:02 • 25278 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗVideo
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 42191 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.2м/с
73%
754мм
Популярные новости
Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций против России6 сентября, 20:59 • 9208 просмотра
Слабое место Украины — противоракетные возможности, но мы усилимся — Зеленский6 сентября, 23:48 • 5542 просмотра
Папа Лев XIV выступил с заявлением после визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и КиевPhoto7 сентября, 00:23 • 7932 просмотра
Грузовой самолёт врезался в автомобиль при посадке в Майами — погибли 5 человекVideo00:47 • 4526 просмотра
Еврокомиссар: «Коренная причина» войны РФ против Украины — сам Путин01:54 • 10534 просмотра
публикации
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 42193 просмотра
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 92203 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 93339 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 81590 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 75810 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Ким Чен Ын
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 40375 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 39086 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 49133 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 67309 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 62943 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Грибы
Фокс Ньюс
Ка-50

Китай мог тайно поставлять россии компоненты для ударных дронов - Politico

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Jilin Chemical Fiber Group могла передать россии 46 тонн углеродных химикатов для производства ударных дронов. США и Украина подтвердили подлинность документов.

Китай мог тайно поставлять россии компоненты для ударных дронов - Politico

Государственная китайская компания Jilin Chemical Fiber Group могла тайно передавать России материалы, необходимые для производства дронов-камикадзе. Об этом свидетельствуют внутренние документы российской компании о перевозках, которые получило Politico, пишет УНН.

Детали

Согласно транспортным и таможенным документам, в начале 2026 года китайская компания замаскировала поставку 46 тонн химикатов на основе углеродного волокна дочерней компании российского «Росатома». Она, в частности, производит ключевые компоненты для дронов-камикадзе.

Politico отмечает, что китайские компоненты уже давно находят в сбитых в Украине российских дронах. В то же время новые документы впервые подробно описывают прямые поставки важных для производства БПЛА материалов из Китая в Россию.

США и Украина подтвердили подлинность документов о поставках

Документы из российских источников собрал Украинский центр безопасности и сотрудничества. По словам представителя правительства США, специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил их и признал «подлинными».

Украинский чиновник также сообщил изданию, что Кабинет министров Украины проверил документы и подтвердил их подлинность.

Отмечается, что «китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group не ответила на многочисленные запросы о комментариях».

Китай предупредил, что будет защищать свои интересы в ответ на новые санкции США против Ирана25.08.26, 16:53 • 4535 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Китай
Соединённые Штаты
Украина