Китай мог тайно поставлять россии компоненты для ударных дронов - Politico
Киев • УНН
Jilin Chemical Fiber Group могла передать россии 46 тонн углеродных химикатов для производства ударных дронов. США и Украина подтвердили подлинность документов.
Государственная китайская компания Jilin Chemical Fiber Group могла тайно передавать России материалы, необходимые для производства дронов-камикадзе. Об этом свидетельствуют внутренние документы российской компании о перевозках, которые получило Politico, пишет УНН.
Детали
Согласно транспортным и таможенным документам, в начале 2026 года китайская компания замаскировала поставку 46 тонн химикатов на основе углеродного волокна дочерней компании российского «Росатома». Она, в частности, производит ключевые компоненты для дронов-камикадзе.
Politico отмечает, что китайские компоненты уже давно находят в сбитых в Украине российских дронах. В то же время новые документы впервые подробно описывают прямые поставки важных для производства БПЛА материалов из Китая в Россию.
США и Украина подтвердили подлинность документов о поставках
Документы из российских источников собрал Украинский центр безопасности и сотрудничества. По словам представителя правительства США, специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил их и признал «подлинными».
Украинский чиновник также сообщил изданию, что Кабинет министров Украины проверил документы и подтвердил их подлинность.
Отмечается, что «китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group не ответила на многочисленные запросы о комментариях».
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