Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что американский президент Дональд Трамп угрожал Европе прекратить помощь Киеву, передает УНН.

Детали

"Что касается президента США, который присоединился, я не слышал, чтобы он кому-то угрожал. Будем честными — этот сигнал звучал немного иначе", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Трамп сказал, что Европа тратит много денег и могла бы тратить их после окончания войны на себя.

"Вот примерно в таком контексте. То есть это не звучало как угроза. Сегодня Европа настроена так, что, я думаю, США понимают: давить на Европу невозможно. Есть сильное объединение вокруг Украины, и мы благодарны за это", — отметил Президент.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в четверг присоединился к встрече европейских союзников Украины, во время которой резко поставил под сомнение дальнейшие расходы на военную поддержку Киева.