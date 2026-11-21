Трамп не погрожував Європі через допомогу Україні, цей сигнал звучав інакше - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Трамп не погрожував Європі припиненням допомоги Україні. Президент США лише наголосив на великих витратах союзників.
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію, що американський президент Дональд Трамп погрожував Європі припинити допомогу Києву, передає УНН.
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"Що стосується президента США, який долучився, я не чув, що він комусь погрожував. Будемо чесними - цей сигнал звучав трішки по-іншому", - сказав Зеленський.
Він додав, що Трамп сказав, що Європа витрачає багато грошей, і вони могли б їх витрачати після закінчення війни на себе.
"Ось приблизно в такому контексті. Тобто це не звучало як погроза. Сьогодні Європа в такому настрої, що, я думаю, США розуміють: тиснути на Європу неможливо. Є сильне об’єднання навколо України, і ми вдячні за це", – зазначив Президент.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп у четвер долучився до зустрічі європейських союзників України, під час якої різко поставив під сумнів подальші витрати на військову підтримку Києва.