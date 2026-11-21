Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію, що американський президент Дональд Трамп погрожував Європі припинити допомогу Києву, передає УНН.

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"Що стосується президента США, який долучився, я не чув, що він комусь погрожував. Будемо чесними - цей сигнал звучав трішки по-іншому", - сказав Зеленський.

Він додав, що Трамп сказав, що Європа витрачає багато грошей, і вони могли б їх витрачати після закінчення війни на себе.

"Ось приблизно в такому контексті. Тобто це не звучало як погроза. Сьогодні Європа в такому настрої, що, я думаю, США розуміють: тиснути на Європу неможливо. Є сильне об’єднання навколо України, і ми вдячні за це", – зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у четвер долучився до зустрічі європейських союзників України, під час якої різко поставив під сумнів подальші витрати на військову підтримку Києва.