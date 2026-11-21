Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонний саммит в Китае с участием России, США и Китая был для Москвы неудачным, и российскому диктатору Владимиру Путину не удалось достичь на нем результатов, передает УНН.

Детали

"Ялты-2" у Путина не получилось. И потом еще путин, насколько я понял, комментировал: "А что плохого в Ялте? Это же закрепление победы над нацизмом, над фашизмом и тому подобное". Ну, прежде всего, действительно, это была не "Ялта". Второе - хотел ли путин реальной "Ялты"? Да. В каком смысле? В смысле передела мира, изменения границ. Китай не дал втянуть себя. США… ну, я не знаю, что там происходило между ними на двусторонней встрече с россией, но об Украине речи не шло, публично ничего не было. То есть изменения границ мира не получилось. Такая позиция, я уверен, такая стратегия была у путина - сказал Зеленский.

По мнению Президента, саммит для россии был неудачным.

Я думаю, что саммит был для россии очень неудачным, а кроме того, что Путин не смог получить результаты, мы видели его реакцию. Реакцию, к сожалению, мы видели в Украине. Ночью был массированный обстрел - 111 ракет. Ну, в принципе, если путин хотел снова напомнить миру, кто он такой, мы и не забывали, что он террорист и убийца - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом, отметив, что для Украины и остального мира он остается врагом и убийцей.