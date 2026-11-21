Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронній саміт у Китаї за участі росії, США та Китаю був для москви невдалим, і російському диктатору володимиру путіну не вдалося на ньому досягти результатів, передає УНН.

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"Ялти-2" не вийшло у путіна. І потім ще путін, наскільки я зрозумів, коментував: "А що поганого в Ялті? Це ж закріплення перемоги над нацизмом, над фашизмом тощо". Ну, передусім, дійсно, це була не "Ялта". Друге - чи путін хотів реальної "Ялти"? Так. У якому сенсі? У сенсі переділу світу, зміни кордонів. Китай не дав себе затягнути. США… ну, я не знаю, що там відбувалося між ними у двосторонці з росією, але про Україну не йшлося, публічно нічого не було. Тобто зміни кордонів світу не вийшло. Така позиція, я впевнений, така стратегія була у путіна - сказав Зеленський.

На думку Президента, саміт для росії був невдалим.

Я думаю, що саміт був для росії дуже невдалим, а окрім того, що він не зміг, путін, отримати результати, ми бачили його реакцію. Реакцію, на жаль, ми бачили в Україні. Вночі був масовий обстріл - 111 ракет. Ну, в принципі, якщо путін хотів знов світу нагадати, хто він такий, ми й не забували, що він терорист і вбивця - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який назвав російського диктатора володимира путіна своїм другом, зазначивши, що для України і решти світу він залишається ворогом та вбивцею.