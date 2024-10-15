Сербия проявила заинтересованность по вступлению в БРИКС
Киев • УНН
Вице-премьер Сербии заявил, что страна изучает вариант членства в БРИКС. По его словам, БРИКС стала реальной альтернативой ЕС, привлекательной для многих стран.
Вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин заявил, что страна изучает вариант членства в БРИКС, которую он назвал «реальной альтернативой ЕС». Об этом сербский политик сказал в интервью Berliner Zeitung, пишет УНН.
Детали
«Сербия точно будет в Казани. Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если БРИКС привлекательна для других стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть другой? Поэтому нет никаких сомнений, что БРИКС стала реальной альтернативой ЕС», - заявил вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин, отвечая, будет ли присоединение к БРИКС вариантом для Сербии.
Дополнение
Нынешний саммит БРИКС состоится через несколько дней в российской Казани. Азербайджан и Турция среди тех, кто подал заявку на членство.