В Белграде ожидает сноса отель «Jugoslavija», бывший символ роскоши и престижа распавшейся соцдержавы
Киев • УНН
Бывший символ роскоши Югославии, отель «Jugoslavija» в Белграде, стоит заброшенный и готов к сносу. Планируется построить на его месте две башни - жилую и коммерческую.
Некогда знаменитый белградский отель «Jugoslavija», в котором с удовольствием останавливались мировые лидеры, теперь стоит в жуткой тишине, ожидая вероятного сноса, пока застройщики изучают его потенциал.
Пишет УНН со ссылкой на Еuronews и Blic.
Отель Jugoslavija, бывший символ роскоши и престижа в Белграде, уже долгое время стоит заброшенный, огражденный и готовый к сносу. Территория отеля, вплоть до улицы, окружена защитными заборами, а фотографии внутри этого культового здания свидетельствуют, что былое великолепие осталось бледным воспоминанием, отмечает издание Blic.
Справочно
Яркий образец модернистской архитектуры, построенный в 1960-х годах, отель «Jugoslavija» был символом прогресса в бывшем социалистическом государстве, распавшемся в начале 1990-х годов.
Он привлекал местных жителей, здесь с удовольствием останавливались мировые лидеры.
Былая роскошь теперь лишь тень прошлого. Внутри отеля, некогда чистый пол с красными коврами захламляет мусор, а разбросанные куски поломанной мебели лишь слегка намекают на роскошь, которая когда-то наполняла его комнаты и холлы.
Выцветшие бархатные кресла, рваные матрасы, обвисшие шторы и разбитые окна - это все, что осталось от былой роскоши.
Сейчас отель прекратил работу, его будущее омрачено спорами.
Одни считают его реликвией, которую стоит сохранить, а другие видят новые возможности, восстающие из его руин.
Среди планов - здание будущего.
Речь идет о двух башнях, одна жилая, другая коммерческая. Короче говоря, отель «Югославия» станет символом и Белграда - пояснил Предраг Петрович, директор по маркетингу инвестиционной компании.
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