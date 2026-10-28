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Біля посольства Ізраїлю в Белграді стався напад з ножем - нападника застрелили

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Невідомий чоловік із двома ножами напав на сербського поліцейського біля посольства Ізраїлю. Нападника застрелили, загрозу підвищили до найвищого рівня.

Біля посольства Ізраїлю в Белграді стався напад з ножем - нападника застрелили
Фото: Kurir

Чоловіка з ножами ліквідувала поліція після нападу на офіцера біля посольства Ізраїлю в Белграді у Сербії. Про це УНН пише з посиланням на Sky News.

Деталі

Сербська поліція повідомила, що невстановлений неповнолітній чоловік, який вигукував "Аллаху Акбар" ("Бог великий" арабською мовою), був застрелений одразу після опівночі.

Поліція розглядає інцидент як "терористичну атаку", заявив міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич, додавши, що рівень терористичної загрози підвищено до найвищого рівня, а присутність поліції в ключових місцях посилена.

Поліцейський, який є частиною елітного підрозділу, отримав легке поранення в обличчя, сказав Дачич.

Вища державна прокуратура Белграда заявила, що невідома особа в чорному відчинила двері будинку вартових перед посольством і, озброєна двома ножами, кинулася на поліцейського, якого ідентифікували лише за ініціалами DS.

"Невідома особа кинула один ніж у напрямку DS, уразивши його в ліву щоку. Після цього DS дістав свою табельну зброю та зробив кілька пострілів у нападника, убивши його на місці", – йдеться у повідомленні.

Дії поліцейського були виправданими та здійснювалися в межах самооборони, додається у повідомленні.

Міністр заявив, що служби безпеки стежили за нападником, який, як вважається, був із західносербського міста Шабац.

Він додав, що чоловік був прихильником угруповання "Ісламська держава" та "мав чорний прапор на підтримку "Ісламської держави" у своєму акаунті в Instagram".

На фотографіях з місця події видно, що територія біля посольства була оточена поліцейською стрічкою, а поруч стояли озброєні офіцери.

Фото: Kurir

Напад стався через кілька днів після того, як Александар Вучич, давній проросійський колишній президент Сербії, програв вибори молодіжному руху після майже двох років протестів проти нього.

Визнавши поразку в напруженій боротьбі, Вучич закликав прихильників уникати заворушень.

Але, оскільки новий уряд ще не сформовано, Вучич та його союзники все ще контролюють поліцію, зазначає видання.

У вівторок Ізраїль також провів парламентські вибори, на яких, за даними екзит-полів, чіткого переможця не було.

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У червні 2024 року нападник з арбалетом також поранив сербського поліцейського, який охороняв посольство Ізраїлю в Белграді. Нападника застрелив офіцер.

Посольство Ізраїлю розташоване поруч із посольством США у престижному районі столиці Сербії. Його охороняє елітний поліцейський підрозділ з офіцерами, озброєними автоматичною зброєю.

Сербія підтримує тісні відносини з Ізраїлем.

Юлія Шрамко

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