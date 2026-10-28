Возле посольства Израиля в Белграде произошло нападение с ножом — нападавшего застрелили

Фото: Kurir

Мужчину с ножами ликвидировала полиция после нападения на офицера возле посольства Израиля в Белграде, Сербия. Об этом УНН пишет со ссылкой на Sky News.

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Сербская полиция сообщила, что неизвестный несовершеннолетний мужчина, выкрикивавший "Аллаху Акбар" ("Бог велик" на арабском языке), был застрелен сразу после полуночи.

Полиция рассматривает инцидент как "террористическую атаку", заявил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, добавив, что уровень террористической угрозы повышен до наивысшего уровня, а присутствие полиции в ключевых местах усилено.

Полицейский, являющийся частью элитного подразделения, получил легкое ранение лица, сказал Дачич.

Высшая государственная прокуратура Белграда заявила, что неизвестный человек в черном открыл дверь караульного помещения перед посольством и, вооруженный двумя ножами, бросился на полицейского, которого идентифицировали только по инициалам DS.

"Неизвестный бросил один нож в направлении DS, поразив его в левую щеку. После этого DS достал табельное оружие и сделал несколько выстрелов в нападавшего, убив его на месте", – говорится в сообщении.

Действия полицейского были оправданными и осуществлялись в рамках самообороны, добавляется в сообщении.

Министр заявил, что службы безопасности следили за нападавшим, который, как считается, был из западносербского города Шабац.

Он добавил, что мужчина был сторонником группировки "Исламское государство" и "имел черный флаг в поддержку "Исламского государства" в своем аккаунте в Instagram".

На фотографиях с места происшествия видно, что территория возле посольства была оцеплена полицейской лентой, а рядом стояли вооруженные офицеры.

Фото: Kurir

Нападение произошло через несколько дней после того, как Александар Вучич, давний пророссийский бывший президент Сербии, проиграл выборы молодежному движению после почти двух лет протестов против него.

Признав поражение в напряженной борьбе, Вучич призвал сторонников избегать беспорядков.

Но, поскольку новое правительство еще не сформировано, Вучич и его союзники все еще контролируют полицию, отмечает издание.

Во вторник Израиль также провел парламентские выборы, на которых, по данным экзитполов, явного победителя не было.

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В июне 2024 года нападавший с арбалетом также ранил сербского полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде. Нападавшего застрелил офицер.

Посольство Израиля расположено рядом с посольством США в престижном районе столицы Сербии. Его охраняет элитное полицейское подразделение с офицерами, вооруженными автоматическим оружием.

Сербия поддерживает тесные отношения с Израилем.