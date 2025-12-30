$42.060.13
Ексклюзив
18:57 • 6728 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 11416 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 10938 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 14350 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 16946 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 16243 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 20012 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 21352 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 21068 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37463 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сербія повертає обов'язкову військову службу - Вучич

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про ліквідацію наметових містечок у Белграді після студентських протестів. Він також підтвердив відновлення обов'язкової військової служби з 2026 року для чоловіків віком 19-27 років на 75 днів.

Сербія повертає обов'язкову військову службу - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про початок ліквідації наметових містечок у центрі Белграда після студентських протестів та анонсував відновлення обов’язкової військової служби в країні. Про це інформує УНН з посиланням на сербський суспільний мовник РТС.

Деталі

Вучич офіційно підтвердив, що Сербія повертається до призову, скасованого у 2011 році.

За планом уряду, служба стартує у 2026 році та триватиме 75 днів для чоловіків віком від 19 до 27 років, включаючи два місяці інтенсивної підготовки та два тижні польових навчань. Для жінок служба залишається добровільною.

Це добре для всього суспільства, молодь навчатиметься відповідальності, це не становить для них жодної проблеми. Там немає жодної суворості, як було раніше, чи чогось такого. І дуже скоро всі почуватимуться багатшими, і кожен зробить щось для своєї країни

- заявив Вучич.

Зазначається, що громадяни, які з моральних чи ідейних причин відмовлятимуться від служби зі зброєю, зможуть пройти альтернативну цивільну службу, але її тривалість становитиме понад 150 днів - удвічі більше.

Вучич пояснює відновлення обов’язкової служби потребою посилення обороноздатності країни в умовах глобальної нестабільності, незважаючи на офіційний статус Сербії як військово нейтральної держави.

Нагадаємо

У грудні 2025 року в Сербії тисячі активістів вийшли на протест у місті Нові-Пазар, виступивши проти урядового тиску на державні університети. Акція стала продовженням масштабного руху, що виник після трагедії на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де внаслідок обвалу даху загинуло 16 людей. 

"Це не порожні балачки": президент Сербії Вучич допустив ймовірність війни між Європою і росією12.11.25, 10:06 • 3330 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Мобілізація
Александар Вучич
Белград
Сербія