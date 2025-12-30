Сербія повертає обов'язкову військову службу - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про початок ліквідації наметових містечок у центрі Белграда після студентських протестів та анонсував відновлення обов’язкової військової служби в країні. Про це інформує УНН з посиланням на сербський суспільний мовник РТС.

Деталі

Вучич офіційно підтвердив, що Сербія повертається до призову, скасованого у 2011 році.

За планом уряду, служба стартує у 2026 році та триватиме 75 днів для чоловіків віком від 19 до 27 років, включаючи два місяці інтенсивної підготовки та два тижні польових навчань. Для жінок служба залишається добровільною.

Це добре для всього суспільства, молодь навчатиметься відповідальності, це не становить для них жодної проблеми. Там немає жодної суворості, як було раніше, чи чогось такого. І дуже скоро всі почуватимуться багатшими, і кожен зробить щось для своєї країни - заявив Вучич.

Зазначається, що громадяни, які з моральних чи ідейних причин відмовлятимуться від служби зі зброєю, зможуть пройти альтернативну цивільну службу, але її тривалість становитиме понад 150 днів - удвічі більше.

Вучич пояснює відновлення обов’язкової служби потребою посилення обороноздатності країни в умовах глобальної нестабільності, незважаючи на офіційний статус Сербії як військово нейтральної держави.

Нагадаємо

У грудні 2025 року в Сербії тисячі активістів вийшли на протест у місті Нові-Пазар, виступивши проти урядового тиску на державні університети. Акція стала продовженням масштабного руху, що виник після трагедії на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де внаслідок обвалу даху загинуло 16 людей.

"Це не порожні балачки": президент Сербії Вучич допустив ймовірність війни між Європою і росією