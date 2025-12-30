Сербия возвращает обязательную военную службу - Вучич

Президент Сербии Александар Вучич объявил о начале ликвидации палаточных городков в центре Белграда после студенческих протестов и анонсировал возобновление обязательной военной службы в стране. Об этом информирует УНН со ссылкой на сербский общественный вещатель РТС.

Детали

Вучич официально подтвердил, что Сербия возвращается к призыву, отмененному в 2011 году.

По плану правительства, служба стартует в 2026 году и продлится 75 дней для мужчин в возрасте от 19 до 27 лет, включая два месяца интенсивной подготовки и две недели полевых учений. Для женщин служба остается добровольной.

Это хорошо для всего общества, молодежь будет учиться ответственности, это не представляет для них никакой проблемы. Там нет никакой строгости, как было раньше, или чего-то такого. И очень скоро все будут чувствовать себя богаче, и каждый сделает что-то для своей страны - заявил Вучич.

Отмечается, что граждане, которые по моральным или идейным причинам будут отказываться от службы с оружием, смогут пройти альтернативную гражданскую службу, но ее продолжительность составит более 150 дней - вдвое больше.

Вучич объясняет возобновление обязательной службы необходимостью усиления обороноспособности страны в условиях глобальной нестабильности, несмотря на официальный статус Сербии как военно-нейтрального государства.

Напомним

В декабре 2025 года в Сербии тысячи активистов вышли на протест в городе Нови-Пазар, выступив против правительственного давления на государственные университеты. Акция стала продолжением масштабного движения, возникшего после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения крыши погибло 16 человек.

