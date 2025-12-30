$42.060.13
ukru
Эксклюзив
18:57 • 6722 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 11410 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 10933 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 14345 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 16942 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 16239 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 20009 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 21351 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 21067 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37463 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сербия возвращает обязательную военную службу - Вучич

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Сербии Александар Вучич объявил о ликвидации палаточных городков в Белграде после студенческих протестов. Он также подтвердил возобновление обязательной военной службы с 2026 года для мужчин в возрасте 19-27 лет на 75 дней.

Сербия возвращает обязательную военную службу - Вучич

Президент Сербии Александар Вучич объявил о начале ликвидации палаточных городков в центре Белграда после студенческих протестов и анонсировал возобновление обязательной военной службы в стране. Об этом информирует УНН со ссылкой на сербский общественный вещатель РТС.

Детали

Вучич официально подтвердил, что Сербия возвращается к призыву, отмененному в 2011 году.

По плану правительства, служба стартует в 2026 году и продлится 75 дней для мужчин в возрасте от 19 до 27 лет, включая два месяца интенсивной подготовки и две недели полевых учений. Для женщин служба остается добровольной.

Это хорошо для всего общества, молодежь будет учиться ответственности, это не представляет для них никакой проблемы. Там нет никакой строгости, как было раньше, или чего-то такого. И очень скоро все будут чувствовать себя богаче, и каждый сделает что-то для своей страны

- заявил Вучич.

Отмечается, что граждане, которые по моральным или идейным причинам будут отказываться от службы с оружием, смогут пройти альтернативную гражданскую службу, но ее продолжительность составит более 150 дней - вдвое больше.

Вучич объясняет возобновление обязательной службы необходимостью усиления обороноспособности страны в условиях глобальной нестабильности, несмотря на официальный статус Сербии как военно-нейтрального государства.

Напомним

В декабре 2025 года в Сербии тысячи активистов вышли на протест в городе Нови-Пазар, выступив против правительственного давления на государственные университеты. Акция стала продолжением масштабного движения, возникшего после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения крыши погибло 16 человек. 

"Это не пустые разговоры": президент Сербии Вучич допустил вероятность войны между Европой и россией12.11.25, 10:06 • 3330 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Мобилизация
Александр Вучич
Белград
Сербия