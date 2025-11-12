"Это не пустые разговоры": президент Сербии Вучич допустил вероятность войны между Европой и россией
Киев • УНН
По словам лидера Сербии, его страна оказалась "между молотом и наковальней". Именно это заставляет Белград инвестировать значительные средства в собственную оборону.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Европы готовятся к вероятной войне с россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Pink, передает УНН.
Детали
Во время разговора с журналистами сербский президент упомянул заявления начальника Генерального штаба Франции, генерала Фабьена Мандона. Тогда он говорил, что французской армии следует готовиться к столкновению с российской через три-четыре года, ведь кремль может почувствовать "соблазн продолжить войну" в Европе.
Я прихожу к выводу, что война между Европой и россией становится все более вероятной. Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным человеком
Он добавил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней". Именно это заставляет страну инвестировать значительные средства в собственную оборону.
