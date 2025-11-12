"Это не пустые разговоры": президент Сербии Вучич допустил вероятность войны между Европой и россией

$41.960.02
48.540.04
ukenru
08:32 • 2670 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 13236 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 41884 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 44266 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 65712 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 101995 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 50674 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 80332 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66087 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24830 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы12 ноября, 01:24 • 20584 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 27760 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 22204 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 19490 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 14404 просмотра
публикации
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 15067 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 101993 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 69343 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 80332 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66087 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Блогеры
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 4204 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 20063 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 22757 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 23746 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 38549 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136

"Это не пустые разговоры": президент Сербии Вучич допустил вероятность войны между Европой и россией

Киев • УНН

 • 950 просмотра

По словам лидера Сербии, его страна оказалась "между молотом и наковальней". Именно это заставляет Белград инвестировать значительные средства в собственную оборону.

"Это не пустые разговоры": президент Сербии Вучич допустил вероятность войны между Европой и россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Европы готовятся к вероятной войне с россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Pink, передает УНН.

Детали

Во время разговора с журналистами сербский президент упомянул заявления начальника Генерального штаба Франции, генерала Фабьена Мандона. Тогда он говорил, что французской армии следует готовиться к столкновению с российской через три-четыре года, ведь кремль может почувствовать "соблазн продолжить войну" в Европе.

Я прихожу к выводу, что война между Европой и россией становится все более вероятной. Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным человеком

- заявил Вучич.

Он добавил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней". Именно это заставляет страну инвестировать значительные средства в собственную оборону.

Напомним

Ранее сербский президент Вучич заявил, что решение не вводить санкции против россии может быть пересмотрено.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Александр Вучич
Сербия
Европа