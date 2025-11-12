"Це не порожні балачки": президент Сербії Вучич допустив ймовірність війни між Європою і росією
Київ • УНН
За словами лідера Сербії, його країна опинилась «між молотом і ковадлом». Саме це змушує Белград інвестувати значні кошти в власну оборону.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країни Європи готуються до ймовірної війни з росією. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Pink, передає УНН.
Деталі
Під час розмови з журналістами сербський президент згадав заяви начальника Генерального штабу Франції, генерала Фаб’єна Мандона. Тоді він говорив, що французській армії слід готуватися до зіткнення з російською через три-чотири роки, адже кремль може відчути "спокусу продовжити війну" в Європі.
Я доходжу висновку, що війна між Європою і росією стає дедалі більш імовірною. Це не порожні балачки. Усі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною людиною
Він додав, що Сербія опинилась "між молотом і ковадлом". Саме це змушує країну інвестувати значні кошти в власну оборону.
Нагадаємо
Раніше сербський президент Вучич заявив, що рішення не запроваджувати санкції проти росії може бути переглянуте.