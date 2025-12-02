США заблокували роботу сербського НПЗ, що належить росії: Белград попереджає про ризики для постачань пального

$42.340.08
12:35 • 7922 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 21184 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 21668 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 16682 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 18389 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 51795 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49322 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59274 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49968 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45672 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Популярнi новини
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"2 грудня, 05:42 • 10207 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 31532 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 20209 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 19366 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo10:45 • 8110 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 2876 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 2532 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 4712 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 38510 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 40723 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97085 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 71912 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 87949 перегляди
США заблокували роботу сербського НПЗ, що належить росії: Белград попереджає про ризики для постачань пального

Київ • УНН

 • 74 перегляди

США відмовили Сербії в ліцензії на експлуатацію НПЗ NIS у Панчеві, що належить росії, заблокувавши постачання сирої нафти. Це ставить під загрозу стабільність паливного ринку країни та призводить до щоденних втрат у 370 тисяч євро.

США заблокували роботу сербського НПЗ, що належить росії: Белград попереджає про ризики для постачань пального

Сербія заявила про зупинку роботи нафтопереробного заводу NIS у Панчеві після того, як США відмовили Белграду в ліцензії на його експлуатацію. Рішення Вашингтона поставило під загрозу стабільність паливного ринку країни. Про це йдеться у матеріалі EuroNews, пише УНН.

Деталі

Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що американська влада не дозволила продовжити постачання сирої нафти на завод, доки російські власники NIS шукають покупця на контрольний пакет акцій. Це фактично заблокувало виробництво.

Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти зі знижкою до $5 за барель - Bloomberg01.12.25, 14:20 • 3224 перегляди

Ми очікували отримати ліцензію від уряду США на продовження постачань нафти на наш НПЗ у Панчеві. Але позитивного рішення не було. Я не лише розчарований, а й здивований, бо не розумію, що вони від цього виграли 

– заявив Вучич.

Президент підкреслив, що москва не збирається продавати компанію, а сама ситуація має політичний характер. За його словами, американське Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) не демонструє готовності переглядати свою позицію.

Ціни на нафту стабільні на тлі уражень у рф та напруги між США і Венесуелою02.12.25, 08:53 • 2502 перегляди

Міністерка енергетики Ханданович має офіційно повідомити керівництво NIS про необхідність зупинити роботу підприємства. За оцінками Вучича, завод щодня втрачає близько 370 тисяч євро через чинні обмеження.

Окрім того, глава держави попередив, що Національний банк Сербії та комерційні банки можуть опинитися під загрозою вторинних санкцій США у разі проведення фінансових операцій із NIS.

"лукойл" розпускає міжнародну раду директорів через санкційний тиск США – Bloomberg21.11.25, 16:36 • 3138 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Александар Вучич
Белград
Сербія
Сполучені Штати Америки