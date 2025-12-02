США заблокували роботу сербського НПЗ, що належить росії: Белград попереджає про ризики для постачань пального

Сербія заявила про зупинку роботи нафтопереробного заводу NIS у Панчеві після того, як США відмовили Белграду в ліцензії на його експлуатацію. Рішення Вашингтона поставило під загрозу стабільність паливного ринку країни. Про це йдеться у матеріалі EuroNews, пише УНН.

Деталі

Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що американська влада не дозволила продовжити постачання сирої нафти на завод, доки російські власники NIS шукають покупця на контрольний пакет акцій. Це фактично заблокувало виробництво.

Ми очікували отримати ліцензію від уряду США на продовження постачань нафти на наш НПЗ у Панчеві. Але позитивного рішення не було. Я не лише розчарований, а й здивований, бо не розумію, що вони від цього виграли – заявив Вучич.

Президент підкреслив, що москва не збирається продавати компанію, а сама ситуація має політичний характер. За його словами, американське Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) не демонструє готовності переглядати свою позицію.

Міністерка енергетики Ханданович має офіційно повідомити керівництво NIS про необхідність зупинити роботу підприємства. За оцінками Вучича, завод щодня втрачає близько 370 тисяч євро через чинні обмеження.

Окрім того, глава держави попередив, що Національний банк Сербії та комерційні банки можуть опинитися під загрозою вторинних санкцій США у разі проведення фінансових операцій із NIS.

