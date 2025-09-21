$41.250.00
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сербія провела масштабний військовий парад із російською та китайською технікою

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Белграді відбувся військовий парад за участю 10 000 військових та техніки з Ізраїлю, ОАЕ, росії та Китаю. Президент Вучич заявив, що парад підкреслює здатність країни захищати свою незалежність.

Сербія провела масштабний військовий парад із російською та китайською технікою

У столиці Сербії Белграді пройшов масштабний військовий парад. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Зазначається, що 10 000 військових пройшли маршем районом Нового Белграда. Люди розмахували національними прапорами, а над їхніми головами пролітали літаки. На параді була представлена ​​техніка як сербського виробництва, так і з-за кордону: ракетні установки з Ізраїлю і безпілотники, куплені в Об'єднаних Арабських Еміратах.

На параді також були танки, поставлені росією, і зенітні установки з Китаю, що свідчить про тісні відносини Белграда з москвою та Пекіном, незважаючи на те, що президент Александар Вучич та уряд під керівництвом "Сербської прогресивної партії" неодноразово заявляли, що хочуть, щоб Сербія вступила до Європейського Союзу

- йдеться у статті.

Сійярто заявив, що ЄС намагається повалити уряди Угорщини, Словаччини та Сербії15.08.25, 03:18 • 7267 переглядiв

Серед двох значних зразків техніки - універсальна ракетно-артилерійська платформа ізраїльського виробництва, здатна запускати цілу низку боєприпасів з різним корисним навантаженням та дальністю до 300 кілометрів, що означає, що вона може досягти більшості балканських столиць. Ще одним експонатом стали багатоцільові винищувачі Rafale французьких ВПС, яких Сербія замовила 12.

Офіційні особи назвали цю подію найбільшою демонстрацією сили армії Сербії, а президент Вучич заявив, що парад підкреслює здатність країни захищати свою незалежність і суверенітет, а також виступити як стримуючий чинник проти іноземних агресорів

- пише видання.

У свою чергу лідери опозиції, навпаки, стверджують, що парад був спрямований не так на демонстрацію військової могутності країни, як на зміцнення влади Вучича.

Декілька студентів університетів та інших прихильників опозиції, які протягом десяти місяців проводять антикорупційні акції протесту, не були допущені поліцією на парад як глядачі.

Рішення Сербії провести військовий парад лише через кілька місяців після того, як у липні подібний провела Хорватія, наголошує на стратегічному суперництві в регіоні та вказує на потенційну можливість гонки озброєнь

- резюмує ЗМІ.

Нагадаємо

На початку вересня сербська поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати в університетському кампусі в Нові-Саді, щоб розігнати протестувальників, які вимагали дострокового голосування, яке, як вони сподіваються, призведе до усунення президента Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії.

У Сербії привітали лукашенка з днем народження білбордами: хто це зробив31.08.25, 15:40 • 5741 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Александар Вучич
Белград
Європейський Союз
Сербія