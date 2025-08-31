$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 20313 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 51512 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 74895 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 90706 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 106935 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252343 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110831 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85127 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99169 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 320449 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
У Сербії привітали лукашенка з днем народження білбордами: хто це зробив

Київ • УНН

 • 134 перегляди

У сербських містах з'явилися білборди до дня народження олександра лукашенка. Привітання підписано ультраправою організацією "Наші", яка підтримує російську агресію та виступає проти європейської інтеграції Сербії.

У Сербії привітали лукашенка з днем народження білбордами: хто це зробив

У сербських містах з’явились білборди до дня народження білоруського диктатора олександра лукашенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на slobodenpecat.mk.

Деталі

У суботу, 30 серпня, лукашенку виповнився 71 рік. На плакатах, окрім привітань, написано "Сербія любить тебе". Привітання було підписано Іваном Івановичем - консервативним проєктом "Наші".

Довідка

Проєкт "Наші" - ультраправа організація, яка офіційно не зареєстрована в Сербії. Її члени підтримують російську збройну агресію проти України, відзначаються своєю антимігрантською та анти-ЛГБТ риторикою, а також виступають проти європейської інтеграції Сербії.

Також рух "Наші" називає лукашенка "щирим і великим другом сербського народу". Але вони також розповсюджували постери на підтримку російського диктатора володимира путіна.

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко цинічно "привітав" Україну з Днем Незалежності. Він додав, що білорусь нібито відкрита до "конструктивного діалогу та взаємовигідної співпраці" з Україною.

Євген Устименко

