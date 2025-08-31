У Сербії привітали лукашенка з днем народження білбордами: хто це зробив
Київ • УНН
У сербських містах з'явилися білборди до дня народження олександра лукашенка. Привітання підписано ультраправою організацією "Наші", яка підтримує російську агресію та виступає проти європейської інтеграції Сербії.
Деталі
У суботу, 30 серпня, лукашенку виповнився 71 рік. На плакатах, окрім привітань, написано "Сербія любить тебе". Привітання було підписано Іваном Івановичем - консервативним проєктом "Наші".
Довідка
Проєкт "Наші" - ультраправа організація, яка офіційно не зареєстрована в Сербії. Її члени підтримують російську збройну агресію проти України, відзначаються своєю антимігрантською та анти-ЛГБТ риторикою, а також виступають проти європейської інтеграції Сербії.
Також рух "Наші" називає лукашенка "щирим і великим другом сербського народу". Але вони також розповсюджували постери на підтримку російського диктатора володимира путіна.
Нагадаємо
білоруський диктатор олександр лукашенко цинічно "привітав" Україну з Днем Незалежності. Він додав, що білорусь нібито відкрита до "конструктивного діалогу та взаємовигідної співпраці" з Україною.