Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
05:50 • 10005 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
23 серпня, 07:20 • 47489 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 51060 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 28750 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
22 серпня, 15:16 • 53270 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
22 серпня, 14:47 • 34188 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35354 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
22 серпня, 14:30 • 26484 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
22 серпня, 13:07 • 25783 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
05:50 • 9996 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20 • 47486 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко привітав українців з Днем Незалежності. Він закликав їх знайти власний шлях до справжньої незалежності.

У День Незалежності України самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко цинічно привітав українців, закликавши їх "знайти власний шлях до справжньої незалежності". Про це йдеться у повідомленні пресслужби лукашенка, пише УНН.

Деталі

Привітання, поширене його пресслужбою, звучить як іронічний парадокс.

Від усього серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні - мирного неба, солідарності й по-справжньому незалежного розвитку

- йдеться у повідомленні.

лукашенко навіть нагадав, що, попри "зовнішній тиск", білорусь нібито відкрита до "конструктивного діалогу та взаємовигідної співпраці" з Україною. Ці слова пролунали від політика, котрий фактично перетворив свою державу на військовий плацдарм кремля, звідки російські танки атакували Україну у 2022 році.

Не обійшлося й без стандартного набору "братських" кліше: згадки про "спільну історичну долю", "християнські цінності" та "кровні зв’язки".

Як би зовнішні сили не тягнули в різні боки, білорусь і надалі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю та конструктивний діалог із нашими південними сусідами

- цинічно заявив лідер країни, з території якої рф нападала на Україну у 2022 році.

Нагадаємо

білорусь готова виступити "посередником" у зустрічі президентів росії та України для мирного врегулювання конфлікту. Прес-секретар президента білорусі наталія ейсмонт заявила, що мінськ готовий організувати зустріч на найвищому рівні.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Рущишин Ярослав Іванович
Білорусь
Володимир Зеленський
Україна