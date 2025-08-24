лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"
Київ • УНН
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко привітав українців з Днем Незалежності. Він закликав їх знайти власний шлях до справжньої незалежності.
Деталі
Привітання, поширене його пресслужбою, звучить як іронічний парадокс.
Від усього серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні - мирного неба, солідарності й по-справжньому незалежного розвитку
лукашенко навіть нагадав, що, попри "зовнішній тиск", білорусь нібито відкрита до "конструктивного діалогу та взаємовигідної співпраці" з Україною. Ці слова пролунали від політика, котрий фактично перетворив свою державу на військовий плацдарм кремля, звідки російські танки атакували Україну у 2022 році.
Не обійшлося й без стандартного набору "братських" кліше: згадки про "спільну історичну долю", "християнські цінності" та "кровні зв’язки".
Як би зовнішні сили не тягнули в різні боки, білорусь і надалі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю та конструктивний діалог із нашими південними сусідами
