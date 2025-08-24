лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Он призвал их найти собственный путь к настоящей независимости.
В День Независимости Украины самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко цинично поздравил украинцев, призвав их "найти собственный путь к настоящей независимости". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, пишет УНН.
Детали
Поздравление, распространенное его пресс-службой, звучит как иронический парадокс.
От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития
лукашенко даже напомнил, что, несмотря на "внешнее давление", беларусь якобы открыта к "конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству" с Украиной. Эти слова прозвучали от политика, который фактически превратил свое государство в военный плацдарм кремля, откуда российские танки атаковали Украину в 2022 году.
Не обошлось и без стандартного набора "братских" клише: упоминания об "общей исторической судьбе", "христианских ценностях" и "кровных связях".
Как бы внешние силы ни тянули в разные стороны, беларусь и в дальнейшем остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями
Напомним
беларусь готова выступить "посредником" во встрече президентов россии и Украины для мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента беларуси наталья эйсмонт заявила, что минск готов организовать встречу на высшем уровне.